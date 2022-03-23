Yargıtay’ın verdiği emsal karara göre düğüne gitmek için rapor alan işçi kıdem tazminatı alamayacak





30 MİLYON DOLAR TÜRKİYE'NİN KASASINDA KALDI

Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 2019'dan bu yana 1.5 milyonu aşkın panel üretimi gerçekleştirildi. Bu panellerin Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santraline bağlanmasıyla 30 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçildi. Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Ersan Tüfekçi, M10 tipi güneş panelini Çin dışında üreten ilk şirket olduklarını belirterek, "Bizim ilk hedefimiz Avrupa ülkeleri. Diğer bir ihracat hedefimiz de Amerika" diye konuştu.



ŞEHİT YAKINI VE GAZİYE ZAM

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan çatı vakıf olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, şartlı bağışlar kapsamında hak sahiplerine ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 15 Temmuz Darbe Girişimi, Beşiktaş Patlaması, Zeytin Dalı Harekâtı sonrası toplanan şartlı bağışlardan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından hak sahiplerine yapılan aylık bin 500 lira destek ödemesinin Nisan itibarıyla 2 bin 600 liraya çıkarıldığını duyurdu. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin 100'er lira, 15 Temmuz'da ise 2 bin 600 lira ek ödeme yapılacak.

Fatma GÖKSU



ŞARJ İSTASYONUNA HİBE

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları desteklenecek. Ekonomik etki düzeyi yüksek, birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar hibe verilecek.

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