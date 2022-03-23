Yargıtay’ın verdiği emsal karara göre düğüne gitmek için rapor alan işçi kıdem tazminatı alamayacak

Bir fabrikada çalışan işçi, arkadaşının düğününe gitti. Düğündeki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan işçi, üç gün devamsızlık yaptı. Üçüncü gün işyerine sağlık raporu gönderen işçi, tazminatsız kovuldu. İş mahkemesinin yolunu tutan işçi, iş akdinin devamsızlık gerekçesiyle feshedildiğinin bildirildiğini, belirtilen günde raporlu olduğunu, işyerinde ağır işlerde çalıştırıldığı için bel fıtığı rahatsızlığı yaşadığını öne sürdü. Davada son noktayı Yargıtay koydu. Yüksek mahkeme, işçinin sunduğu sağlık raporunun geçersiz olduğuna ve tazminata hak kazanamayacağına hükmetti.
KUR KORUMADA YÜZDE 20 KAZANÇ
Geçen yıl 21 Aralık'ta başlatılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 3 aylık ilk vade doldu. Merkez Bankası'nın 21 Aralık'ta açıkladığı 12,34 TL'lik dolar kuruna göre 3 aylık değişim şu şekilde gerçekleşti:
● 100 bin TL'sini değerlendiren bir tasarruf sahibi, 3 ayda (yıllık yüzde 17 faiz ile) 4.250 TL kazandı.
● Doların 21 Mart'taki 14,82 TL'lik fiyatına göre kurdaki artış yüzde 20 oldu.
● 100 bin TL'nin döviz (dolar) bazlı getirisi 3 ayda 20 bin TL olarak gerçekleşti.
● Sonuçta, 20.000- 4.250=15.570 TL'lik bir getiri (kur) farkı ortaya çıktı.
● Böylece KKM'ye ilk gün giren kişinin 100 bin TL'si; ana para+mevduat getirisi+kur farkı olmak üzere, toplamda 120 bin TL'ye ulaştı.
30 MİLYON DOLAR TÜRKİYE'NİN KASASINDA KALDI
Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 2019'dan bu yana 1.5 milyonu aşkın panel üretimi gerçekleştirildi. Bu panellerin Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santraline bağlanmasıyla 30 milyon dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçildi. Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Ersan Tüfekçi, M10 tipi güneş panelini Çin dışında üreten ilk şirket olduklarını belirterek, "Bizim ilk hedefimiz Avrupa ülkeleri. Diğer bir ihracat hedefimiz de Amerika" diye konuştu.
ŞEHİT YAKINI VE GAZİYE ZAM
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan çatı vakıf olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, şartlı bağışlar kapsamında hak sahiplerine ödemelerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 15 Temmuz Darbe Girişimi, Beşiktaş Patlaması, Zeytin Dalı Harekâtı sonrası toplanan şartlı bağışlardan, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından hak sahiplerine yapılan aylık bin 500 lira destek ödemesinin Nisan itibarıyla 2 bin 600 liraya çıkarıldığını duyurdu. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin 100'er lira, 15 Temmuz'da ise 2 bin 600 lira ek ödeme yapılacak.
Fatma GÖKSU
ŞARJ İSTASYONUNA HİBE
Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları desteklenecek. Ekonomik etki düzeyi yüksek, birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların yüzde 75'ine ve 20 milyon liraya kadar hibe verilecek.