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    • Ekonomi
    • 21.03.2022 15:36
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    • 21.03.2022 15:36
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kur-faiz mesajı

    Bakan Nebati, "Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız. Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21'inci yüzyıla damgasını vuruyor. Türkiye ekonomisini kur-faiz sarmalından çıkardık.

    Bakan Nebati’den kur-faiz mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    "Petrol, emtia fiyatları yükseliyor, dünya bir enflasyon kıskacında, biz hep beraber bu işlerin üstesinden geliyoruz.

    Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz. Önümüzü kapatacak her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz.

    Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına, girişimcisine engel koyamaz.

    Şu anda Türkiye aldığı önlemler, ortaya koyduğu dirayetle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış, dünyanın en güçlü ülkelerinden, sözü dinlenen ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir."

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kur-faiz mesajı
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