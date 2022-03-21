1 Litre benzin ve motorin kaç TL? 💥BENZİN, MAZOT, LPG'YE BÜYÜK İNDİRİM YOLDA! Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!

Milyonlarca araç sahibini sevindirecek haber geldi. Son dönemde brent petrol fiyatlarına bağlı olarak akaryakıta üst üste zam gelmeye başladı. Son olarak, 19 Mart'ta motorinin litre fiyatı aşağı yukarı olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Bu gelişmeler üzerine sektör temsilcileri tarafından benzin ve motorine yeni bir indirim geleceği ileri sürüldü. Alınan bilgiye göre, haftaya motorinde büyük bir indirim olacağı iddia ediliyor. Peki, motorine ne kadar indirim yapılacak? 1 Litre benzin ve motorin (mazot) kaç TL? Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!
İNDİRİM İKİNCİ EL PİYASASINI DA ETKİLEYECEK
Yapılacak olan indirimin ikinci el araç fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor. Benzin ve motorine yapılacak olan indirim söylentisi vatandaşı sevindirse de ne kadar indirim yapılacağı bilinmiyor. Şimdi vatandaşın gözü gelecek hafta motorin ve benzine yapılacak olan indirimde.
GÜNCEL BENZİN, LPG VE MOTORİN FİYATLARI
21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da benzin fiyatları şu şekilde; 18.11 TL, motorin 20.68 TL, LPG 11.12 TL.... Ankara'da benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.20 TL, motorin 20.76 TL, LPG 11.34 TL... İzmir'de benzin ve LPG fiyatları şu şekilde; 18.22 TL, motorin 20.76 TL ve LPG'de 11.06 TL'den satılıyor.