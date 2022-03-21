Milyonlarca öğrenci istedikleri lise ve üniversiteler için ter dökecekken, özel derslerin fiyatları şaşırttı





KİTAP DA ZAMLANDI

Online hizmet platformlarında yayımlanan ilanlara göre, saat başı ücret 30 ile 600 lira arasında değişiyor. En yüksek fiyatlar matematik ve fen derslerinde görülüyor. Dersin yapılış şekline göre de fiyatlar farklılık gösteriyor. Online derslerde fiyatlar, genel olarak yüz yüze derslere göre daha düşük oluyor. Sınav zamanı yaklaştıkça, test kitapları talebi de arttı. Test kitaplarının fiyatları 10 ile 150 lira arasında değişirken; setler 400 liraya varan fiyatlarla sunuluyor. Her ay 2-3 kitap alan bir öğrencinin harcaması 450 liraya kadar çıkıyor.