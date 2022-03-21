Milyonlarca öğrenci istedikleri lise ve üniversiteler için ter dökecekken, özel derslerin fiyatları şaşırttı

Milyonlarca öğrenci Haziran'da istediği liseye gitmek ya da üniversiteli olmak için ter dökecek. Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı da 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınavlar yaklaşırken; özel ders, test kitabı masrafları arttı. Çocuklarının eğitimlerini desteklemek isteyen kimi veliler, özel derslere yöneldi. Artan ilgi, fiyatlara da yansıdı. Ailelerden istenen saat başı ücret 600 liraya kadar çıktı.
KİTAP DA ZAMLANDI
Online hizmet platformlarında yayımlanan ilanlara göre, saat başı ücret 30 ile 600 lira arasında değişiyor. En yüksek fiyatlar matematik ve fen derslerinde görülüyor. Dersin yapılış şekline göre de fiyatlar farklılık gösteriyor. Online derslerde fiyatlar, genel olarak yüz yüze derslere göre daha düşük oluyor. Sınav zamanı yaklaştıkça, test kitapları talebi de arttı. Test kitaplarının fiyatları 10 ile 150 lira arasında değişirken; setler 400 liraya varan fiyatlarla sunuluyor. Her ay 2-3 kitap alan bir öğrencinin harcaması 450 liraya kadar çıkıyor.
ÖĞRENCİLERE 5 TAVSİYE
Uzmanlar, sınav hazırlığı yapanlara şu tavsiyelerde bulunuyor:
Bir çalışma planı oluşturun. Her dersten bitirmeniz gereken konuları tek tek yazın. Hangi konu hangi tarihte bitecek belirleyin. Haftalık planlar yapın. Konularınız ilerledikçe mutlaka tekrar için zaman ayırın.
Bir konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri tam olarak öğrenmeden soru çözümüne geçmeyin.
Bol bol test ve deneme çözün.
Sınavlardaki sorularda sizin okuduğunuzu anlayıp, anladıklarınızı yorumlayarak cevaba ulaşmanız istenecek. Bu sebeple yorumlama gücünüzü geliştirecek kitaplar okuyun.
Sizi mutlu edecek uğraşlar bulun ve verdiğiniz molalarda bu uğraşlara zaman ayırın. Fakat bunlar ders çalışmanızın önüne geçmesin.