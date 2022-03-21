Konut sektöründe KDV sadeleştirmesi! Ev fiyatlarını düşürecek düzenlemede sona gelindi





2 ÖRNEK: Örneğin kuaförlük yapan bir mükellef 2021 yılında 35 bin lira kazanç elde etti ve başka geliri bulunmuyor. Bu durumda elde ettiği gelir vergisinden istisna olacak, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecek. Taksi işletmeciliği faaliyeti dolayısıyla basit usule tabi olan mükellef 2021'de 45 bin lira kazanç elde etti. Aynı yıl sahibi olduğu konuttan da 25 bin lira kira geliri elde etti. Bu durumda, 2021 yılında taksicilik faaliyetinden elde ettiği kazancı gelir vergisinden istisna olduğundan, kira geliri için vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesine basit usulde tespit edilen ticari kazancını dâhil etmeyecek.

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