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    • Ekonomi
    • 22.03.2022 09:50
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    • 22.03.2022 09:51
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    2022 Doğal gaz ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? Doğalgaz yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak? Ödeme takvimi 2022!

    Mart ayı Doğalgaz yardımı ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik göstereceği açıklanmıştı. İlk ödemelerin mart ayında yapılacağı bilgisi verilmişti. Peki, Doğalgaz yardımı ödemeleri neden yatmadı? 2022 Mart ayı doğal gaz yardımı hangi gün hesaplara yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Doğalgaz yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak?

    Başvurularını tamamlayanlar Doğalgaz yardımı ödemeleri hakkında araştırmalara başladı. Doğalgaz yardımı üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Peki, Doğalgaz yardımı ödemeleri neden yatmadı? 2022 Mart ayı doğal gaz yardımı hangi gün hesaplara yatacak? İşte detaylar!

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU

    Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

    Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

    SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

    DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

        Doğal gaz yardımı ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. -Başvurusu kabul eden vatandaşlar, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek ödeme alabilecek.

        Bakan Yanık desteğin kimlere, ne şekilde yapılacağını şu sözlerle dile getirmişti:



        "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."
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        Haberler Ekonomi 2022 Doğal gaz ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? Doğalgaz yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak? Ödeme takvimi 2022!
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