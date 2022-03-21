2022 Doğal gaz ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? Doğalgaz yardımı neden yatmadı, ne zaman yatacak? Ödeme takvimi 2022!

Başvurularını tamamlayanlar Doğalgaz yardımı ödemeleri hakkında araştırmalara başladı. Doğalgaz yardımı üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor. Peki, Doğalgaz yardımı ödemeleri neden yatmadı? 2022 Mart ayı doğal gaz yardımı hangi gün hesaplara yatacak? İşte detaylar!
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU
Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.
Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.
SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar, destekten yararlanmaya hak kazanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.