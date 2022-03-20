Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ayçiçek yağı ve enflasyon mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "Urfa'ya en az 1000 konutluk toplu konutu başlatıyoruz. Güneş enerji santralleriyle 3 yıl içerisinde Urfa'da enerji ihtiyacı tarımsal abonelerde sıfırlanmış olacak. Ürettiğiniz fazla elektriği de satacaksınız. 3 yıl içerisinde çiftçilerimiz bir daha 'fatura problemi yaşıyorum' demeyecek. Urfa tarımsal enerjiyle patlama yapacak.