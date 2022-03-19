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    Üretene tarım arazisi devletten! Hayvancılık, bitki yetiştiriciliği ve toprak desteği gibi bir çok fırsat

    90 milyon metrekare Hazine taşınmazı; 3 yıllık dönemde tıbbi-aromatik-süs bitkileri yetiştiriciliği, ağaçlandırma ve hayvancılık amaçlı olarak üreticiye kiralanacak. Yeterli toprağı olmayan çiftçilere de 30 milyon metrekare tarım arazisi sunulacak...

    Üretene arazı desteği

    Hazine'nin taşınmazlarının tarım ve hayvancılık sektörünü destekleme yönündeki projelerde kullanılmasına devam ediliyor. 2022- 2024 döneminde tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ağaçlandırma ile hayvancılık amaçlı kiralanmak üzere 90 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ilana çıkarılacak. Topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla da 2022-2024 döneminde 30 milyon metrekare tarım arazisinin ilana çıkarılması hedefleniyor. Hazine arazileri avantajlı şekilde kiralanıp üretime açılıyor. Arazi ilanlarına Mili Emlak Genel Müdürlüğü'nün sitesinden ulaşılabiliyor.



    TIBBİ BİTKİ EKMEK AVANTAJLI: Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerinin ithalatının azaltılarak ülkede üretilmesini teşvik etmek üzere vatandaşa Hazine taşınmazlarını kiralama kolaylığı sağlanıyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için uygulamanın başladığı 2018 yılı Ağustos ayından bugüne kadar yaklaşık 44 milyon metrekare taşınmaz için ilana çıkıldı.



    CEVİZ-ZEYTİN AĞACINA DESTEK: Başta ceviz, badem olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, Antep fıstığı, zeytin, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya gibi türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamaları desteklemek için Hazine taşınmazlarının arz edilmesi çalışmaları da sürüyor. Son 2 yılda 25.4 milyon metrekareyi aşkın alan ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere ağaçlandırma amacıyla ilana çıkarıldı ve 17.6 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz gerçek ve tüzel kişilere kiraya verildi. Ceviz, badem ve Antep fıstığının yurt içinde üretiminin artırılması amacıyla bu ürünlerin yetiştirilmesinde yüksek verim elde edilebilecek illerin belirlenmesi çalışmalarına devam edilecek ve Hazine taşınmazları bu amaçla arz edilecek.



        HAYVANCILIK AMAÇLI İRTİFAK HAKKI: Orta ve büyük ölçekli hayvancılık yatırımlarının ve yerli üretimin artırılmasının desteklenmesi amacıyla Hazine taşınmazları vatandaşların kullanımına sunuluyor. Bu kapsamda son 2 yıllık dönemde 18.6 milyon metrekareyi aşkın alan hayvancılık amaçlı irtifak hakkı tesis edilmek üzere ilana çıkarıldı.



        TOPRAK DEVLETTEN: Topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine taşınmazlarının 20 yıla kadar kiralanmasına ilişkin projede de 15 milyon metrekare Hazine arazisi çiftçilere kiralandı.

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        Haberler Ekonomi Üretene tarım arazisi devletten! Hayvancılık, bitki yetiştiriciliği ve toprak desteği gibi bir çok fırsat
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