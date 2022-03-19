Üretene tarım arazisi devletten! Hayvancılık, bitki yetiştiriciliği ve toprak desteği gibi bir çok fırsat





CEVİZ-ZEYTİN AĞACINA DESTEK: Başta ceviz, badem olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, Antep fıstığı, zeytin, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya gibi türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamaları desteklemek için Hazine taşınmazlarının arz edilmesi çalışmaları da sürüyor. Son 2 yılda 25.4 milyon metrekareyi aşkın alan ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere ağaçlandırma amacıyla ilana çıkarıldı ve 17.6 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz gerçek ve tüzel kişilere kiraya verildi. Ceviz, badem ve Antep fıstığının yurt içinde üretiminin artırılması amacıyla bu ürünlerin yetiştirilmesinde yüksek verim elde edilebilecek illerin belirlenmesi çalışmalarına devam edilecek ve Hazine taşınmazları bu amaçla arz edilecek.