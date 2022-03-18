Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.03.2022 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2022 16:50
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu! 116 milyon 520 bin 334 lira hesaplara yatmaya başladı

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 116 milyon 520 bin 334 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

    AA
    116 milyon hesaplarda

    Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    "116 MİLYON HESAPLARDA"
    Kirişci, "116 milyon 520 bin 334 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

    Hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 63 milyon 146 bin 94 lira ödeneceğini belirten Kirişci, alan bazlı verim kaybı desteği kapsamında 22 milyon 47 bin 669 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 20 milyon 952 bin 504 lira ve kırsal kalkınma desteği kapsamında 10 milyon 374 bin 67 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kontrol merkezi
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu! 116 milyon 520 bin 334 lira hesaplara yatmaya başladı
        SON DAKİKA