Ücret geliri için beyan zamanı

Maliye yıl içinde birden fazla işyerinde çalışıp yüksek ücretler aldığı halde beyanname vermeyenleri takibe aldı. Birden fazla işverenden alınan ücret toplamı 53 bin lirayı aşan, tek işverenden brüt ücreti 650 bin lirayı geçenlerin 31 Mart'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Yıl içinde iş değiştirenler de 'birden fazla işverenden ücret geliri elde edenler' grubunda yer alıyor. İkinci işverenden aldığı ücreti, o yıl için belirlenen sınırı aşanlar beyanname vermemişse vergi borcu çıkarılıyor. Gelir vergisi beyannamesi verme süresi Mart sonuna kadar devam edecek. Asgari ücret 1 Ocak itibariyle gelir vergisinden istisna edildiği için geçen yılın geliri değerlendirirken bu istisna dikkate alınmayacak. Geliri 650 bin lirayı aşan sporcular da beyanname verecek.

Hazal ATEŞ