Teknosa’dan pazar yeri hamlesi (Ekonomi haberleri)

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, bu yıl sektörde bir ilki gerçekleştirerek dönüşüm yolculuklarında önemli kilometre taşlarından biri olan pazar yeri iş modelini müşterileriyle buluşturduklarını söyledi. Timur, "Bu yıl öncü girişimlerle güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla 169 milyon liralık yatırım planımız var. Yatırımlarımızda sürdürülebilirlik kriterlerini merkeze koymaya, ülkemiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi. "Mağazaları olan pazar yeri iş modelimizle fark oluşturacağız" ifadesini kullanan Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de şu bilgileri verdi: "Ürün çeşitliliğimizi şimdiden 10 kat artırdık. Bu senenin sonuna kadar teknosa.com'daki ürün sayımızı 20 katına çıkarmış olacağız. 3 yıl sonunda teknosa.com'da müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliğini en az 400 bine ulaştırmayı planlıyoruz."

TÜRK TELEKOM'DAN ÇALIŞANLARA EK ZAM

Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 25 Ağustos 2021'de imzalanan 14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nin maddeleri yeniden ele alındı. İki kurum arasında imzalanan ek protokole göre; aylık çıplak ücretlere 1 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere sözleşme gereği yansıtılacak yüzde 5.50 artış oranına ilave olarak yüzde 32 oranının eklenmesi, toplam artış oranının yüzde 37.50 olarak uygulanması kararı alındı. Yemek ücretleri de artırıldı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İnsan odaklı yaklaşımımızla öncelikle çalışanlarımızı değerli hissettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

ELEKTRİKTE MALİYETE GÖRE FİYAT DÖNEMİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kömür ve doğalgazda fiyat artışlarının tüketiciye yansımaması için harekete geçti. Buna göre, elektrik santrallerine, kullandığı kaynağa göre satış fiyatı sınırı gelecek. Rüzgar, güneş, jeotermal gibi kaynaklardan elde edilen elektriğe koyulan fiyat sınırıyla doğalgaz ve ithal kömür gibi dövize bağlı kaynakları kullanan santraller desteklenecek. 6 ay sürmesi öngörülen uygulamanın, elektrik abonelerini de fiyat artışlarından koruması bekleniyor. Barış ŞİMŞEK

MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Merkez Bankası, bu yılın üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi değiştirmedi. PPK sonrası yapılan açıklamada, "Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir" denildi.

3 GÜNDE 3 İNDİRİM

Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına arka arkaya indirim getirdi. Pompalara 3 günde 3 indirim yapıldı. Motorindeki indirim 4 lirayı, benzindeki 2 lirayı geçti. 15 Mart'ta motorine 2,38 lira, 16 Mart'ta benzine 1,76 lira, motorine 93 kuruş indirim gelmişti. Dün ise benzine 62 kuruş, motorine ise 1,01 lira indirim yapıldı. Motorinin litresi İstanbul'da 18,71, Ankara ve İzmir'de 18,80 lira oldu. Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 18,10 liraya geriledi.

2.1 MİLYAR EUROLUK ANLAŞMA TAMAM

Birleşik Krallık, 503 kilometre uzunluğundaki Ankara-İzmir elektrikli hızlı tren hattının inşaatı için Türk hükümetine 2.1 milyar euro tutarında kredi verecek. Bu destek, dün Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne- Marie Trevelyan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı.