Rusya için büyük tehlike! 1918’den sonra böylesi ilk kez oldu

Rusya'nın dış borç ödemelerine ilişkin süreç, yaptırımlar nedeniyle ülkenin 1918'den bu yana ilk defa temerrüde düşme ihtimaliyle birlikte belirsizliğini koruyor.

Rusya'nın bu hafta dolar cinsinden tahviller için 117 milyon dolar ödeme yapması gerekirken, ülkenin 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle ödemeye dair süreç henüz netlik kazanmadı.

Rusya Maliye Bakanlığı, söz konusu ödemenin döviz cinsinden gerçekleştirilmesi için Batılı ülkelerdeki ilgili bankalara gerekli talimatların verildiğini, dövizle ödemenin kabul edilmemesi halinde ise ruble ile ödeme yapacaklarını bildirmişti.