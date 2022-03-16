FED'in faiz kararı Türkiye'yi nasıl etkiler? İşte kritik açıklama öncesi bilmeniz gerekenler! Dolar, euro, altın ve borsanın yönü ne olur?

Bütün dünyada piyasalar bu akşam ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına kilitlenmiş durumda. Piyasa aktörlerinin beklentileri FED'in 2008 yılından sonra ilk kez faiz artıracağı yönünde. Son 40 yılın zirvesine çıkmış ABD enflasyonu neticesinde bu yıl faiz artırma kararları alan FED'in ilk artırımı bu akşam yapacağı bekleniyor. Başkan Jerome Powell'ın bu ay başında faiz artışı sinyali vermesi de bu yöndeki beklentileri artırıyor.
Piyasada beklenti 25 baz puanlık bir artışın yapılacak olması yönünde. Ancak Rusya – Ukrayna savaşı sebebiyle oluşan risklerden dolayı FED'in bu toplantıyı pas geçme ihtimali de bulunuyor. Alınacak faiz kararından çok FED Başkanı'nın vereceği mesajlar da merakla bekleniyor. Özellikle yüksek enflasyona karşı alınacak tedbirler önümüzdeki dönemdeki faiz kararlarını da belirleyecek.
FED'in 8,9 trilyon dolarlık bilançosunun küçültülmesiyle ilgili de bu akşam detayları açıklaması bekleniyor. Böylece piyasaya sürdüğü para miktarının azaltılması ile ilgili de planı ortaya çıkacak. Bütün bu kararlar ve açıklamalar piyasaları nasıl etkileyecek, bizim için ne anlam ifade edecek ona da bakalım...
NE DERSE NE OLUR?
FED aslında yapacağı açıklamalarda faiz, varlık alımı, enflasyon ve istihdam gibi konularla ilgili beklentilerini açıklıyor. Bu konularda kararlar alıyor. O kararlar da küresel piyasaları etkiliyor. Bu akşam Powel bütün bunların yanında Rusya-Ukrayna savaşının emtia ve enerji fiyatlarına olan etkisini de gündeme alacak. Bugün Powel'in kullanacağı terimlerin anlamları ve etkileri ise şöyle olacak: