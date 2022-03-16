FED'in faiz kararı Türkiye'yi nasıl etkiler? İşte kritik açıklama öncesi bilmeniz gerekenler! Dolar, euro, altın ve borsanın yönü ne olur?

Piyasada beklenti 25 baz puanlık bir artışın yapılacak olması yönünde. Ancak Rusya – Ukrayna savaşı sebebiyle oluşan risklerden dolayı FED'in bu toplantıyı pas geçme ihtimali de bulunuyor. Alınacak faiz kararından çok FED Başkanı'nın vereceği mesajlar da merakla bekleniyor. Özellikle yüksek enflasyona karşı alınacak tedbirler önümüzdeki dönemdeki faiz kararlarını da belirleyecek.



FED'in 8,9 trilyon dolarlık bilançosunun küçültülmesiyle ilgili de bu akşam detayları açıklaması bekleniyor. Böylece piyasaya sürdüğü para miktarının azaltılması ile ilgili de planı ortaya çıkacak. Bütün bu kararlar ve açıklamalar piyasaları nasıl etkileyecek, bizim için ne anlam ifade edecek ona da bakalım...