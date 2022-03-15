Fed 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanıyor! Küresel piyasalarda yüksek oynaklık: Brent petrol, avro, dolar...

Piyasalarda oynaklığın artmasıyla New York borsasında dün güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa yakın kazanımlarını geri verdi. S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,04 geriledi, Dow Jones endeksi ise önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamladı. Dolar endeksi dün yatay seyirle 99,1 seviyelerinden kapanmasının ardından bugün 98,9'a geriledi.

Avrupa tarafında, dün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini onaylarken, petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Avro/dolar paritesi 1,09-1,10 dar bandındaki hareketini sürdürürken, bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın liderliğinde düzenlenecek NATO'nun Ortak Sefer Gücü Zirvesi'ne ilişkin haber akışı takip edilecek.

Küresel çapta artan oynaklığın bu sabah Asya borsaları ile yeni güne de taşınması dikkati çekerken, Alibaba ve Tencent hisselerinde dün yüzde 10'a varan düşüşün bugün genele yayılması ile Hong Kong borsasında açılışın ardından kayıplar yüzde 7'ye ulaştı. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Çin'de şubat ayında yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 7,5 ve perakende satışlar yüzde 6,7 artarak beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Pozitif verilere karşın, Çin'de artan vaka sayıları, Rusya-Ukrayna savaşına dair belirsizliklerin sürmesi ve Fed'in faiz artırım sürecinin ne şekilde devam edeceğine dair yapacağı yönlendirmelerin beklenmesi ile kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,3 geriledi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.