Fed 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanıyor! Küresel piyasalarda yüksek oynaklık: Brent petrol, avro, dolar...

Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde açıklanan yaptırımların ekonomilere etkisine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etse de Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve Fed'in yaklaşan faiz kararının fiyatlamalara dahil edilmesiyle piyasalarda oynaklık önemli boyutlara ulaştı.
Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelere yönelik iyimserliğin artması ve Çin'de artan vaka sayılarının talebi zayıflatacağı endişeleri emtia fiyatlarındaki geri çekilmeyi beraberinde getirirken, Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,7 azalışla 104,2 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün de iki haftanın en düşük seviyesi olan 98,2 doları gördü.
Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşına dair artan iyimserlik ve Fed'in yarınki toplantısında faiz artırımlarına başlayacağına kesin gözüyle bakılmasıyla tahvil piyasalarından da çıkış hızlandı. Bu durum, özellikle teknoloji ve büyüme hisseleri üzerindeki satış baskısını da artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,17 ile Haziran 2019'dan sonraki en yüksek seviyeyi test etti.