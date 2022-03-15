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    • Ekonomi
    • 15.03.2022 09:32
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    • 15.03.2022 09:32
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    📑15 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER TAM LİSTE 2022! Evde bakım maaşım ne zaman yatar? Mart ayı evde bakım aylığı ödeme tarihi!

    Mart ayının ilk günlerinden itibaren evde bakım maaşlarının hangi tarihte yatırılacağı hakkında araştırmalar yapılıyor. Evde bakım aylıkları her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde il il ödeniyor. Yüz binlerce vatandaş şimdilerde Mart ayı evde bakım aylığı ödeme tarihini araştırıyor. Peki, 15 Mart evde bakım maaşı yatn iller hangileri? İşte merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    📑15 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER TAM LİSTE 2022!

    Evde bakım maaşları alan vatandaşların gündeminde yeni ayın gelmesiyle birlikte evde bakım maaşının ödeneceği tarih bulunuyor. Maaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarih aralığında il il yatırılıyor. Peki, Mart ayı evde bakım aylığı ne zaman ödenecek? İşte merakla araştırılan soruya dair bilgiler...

    15 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

    1- Tokat
    2- Kırşehir
    3- Bolu
    4- Osmaniye
    5- Ordu
    6- Afyonkarahisar
    7- Hatay
    8- Çanakkale
    9- Aksaray
    10- İzmir
    11- Antalya
    12- Diyarbakır
    13- Ankara
    14- Kırıkkale
    15- Balıkesir
    16- İstanbul
    17- Konya
    18- Kocaeli
    19- Şanlıurfa
    20- Niğde
    21- Bilecik
    22- Uşak

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2 bin 354 TL'ye yükseldi.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        BAŞVURU ŞARTLARI

        Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekmektedir. Engelli maaşı için başvuruda Sağlık Kurulu raporu şartı aranmaktadır. Sağlık Kurulu raporu 20.02.2020 tarihi sonrası Sağlık Kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

        Başvuru yapan vatandaşa SYD Vakfı tarafından "başvuru alındı belgesi" verilmektedir. Hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez. Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

        Son olarak %40-69 arası engelli aylığı alan kişiler, aynı zamanda çocuğu için engelli yakını aylığı alabilirler. Ancak %70 ve üzeri engelli olan kişinin, engelli yakını aylığı alamayacağını belirtelim.
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        Haberler Ekonomi 📑15 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER TAM LİSTE 2022! Evde bakım maaşım ne zaman yatar? Mart ayı evde bakım aylığı ödeme tarihi!
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