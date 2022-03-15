📑15 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER TAM LİSTE 2022! Evde bakım maaşım ne zaman yatar? Mart ayı evde bakım aylığı ödeme tarihi!

Evde bakım maaşları alan vatandaşların gündeminde yeni ayın gelmesiyle birlikte evde bakım maaşının ödeneceği tarih bulunuyor. Maaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarih aralığında il il yatırılıyor. Peki, Mart ayı evde bakım aylığı ne zaman ödenecek? İşte merakla araştırılan soruya dair bilgiler...
15 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!
1- Tokat
2- Kırşehir
3- Bolu
4- Osmaniye
5- Ordu
6- Afyonkarahisar
7- Hatay
8- Çanakkale
9- Aksaray
10- İzmir
11- Antalya
12- Diyarbakır
13- Ankara
14- Kırıkkale
15- Balıkesir
16- İstanbul
17- Konya
18- Kocaeli
19- Şanlıurfa
20- Niğde
21- Bilecik
22- Uşak
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Ocak ayında yaşanan artışla birlikte evde bakım maaşı 2022 yılında 2 bin 354 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.