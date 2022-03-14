Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri halka arz ne zaman? Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri borsada ne zaman işlem görecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
ENSARİ DERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre talep toplama tarihleri 16-17 Mart (Çarşamba Perşembe) olarak belirlendi. Bu tarihlerde ENSRI işlem koduyla 10.30-13.00 saatleri arasında Metro Yatırım liderliğinde tüm banka ve aracı kurumlardan talepte bulunulabilecek.
1) Mevcut ortak Muhammet Nuri Ensari'ye ait 2.000.000,-TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecektir.
2) 1 TL nominal değerli paylar 14,-TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
Fazla talep gelmesi halinde ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 14 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Ensari Deri halka arz ile birlikte, 30.000.000 TL değerindeki sermayesini bedelli olarak 6.500.000 TL yükselterek 36.500.000 TL'ye artıracak.
ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCAT A.Ş HAKKINDA
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. temelleri 1993 yılında atılmış Türkiye'nin kuzu derisi işleme firmalarından biridir.
Fabrika, 18.000 m² kapalı alanda, yüksek teknolojiye sahip makine parkuruyla her yıl, yerli ve yabancı firmalardan tedarik ettiği ortalama 9.000.00 farklı kökenlere sahip kuzu derisi işleme kapasitesine sahiptir.
Bu kapsamda satışının büyük bir bölümünü Güney Kore, İtalya, Hindistan, Polonya, Almanya, Hong Kong, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, Fransa, İngiltere, Belçika, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Litvanya gibi Asya, Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelere kalitesini uluslararası Leather Working Group (LWG) Kalite Belgesi ile kanıtlamıştır.