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    • Ekonomi
    • 14.03.2022 11:17
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    • 14.03.2022 11:23
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    Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri halka arz ne zaman? Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri borsada ne zaman işlem görecek?

    Ekonomi gündeminde özellikler yatırımcılar tarafından Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri halka arz ne zaman sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen şirketler arasında Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri yer aldı. Hem halka arz hem de şirket bilgileri merak edilmeye başlandı. Peki Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu ve fiyatı nedir?

    takvim.com.tr
    Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri halka arz ne zaman?

    Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri halka arz ne zaman? Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri borsada ne zaman işlem görecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    ENSARİ DERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre talep toplama tarihleri 16-17 Mart (Çarşamba Perşembe) olarak belirlendi. Bu tarihlerde ENSRI işlem koduyla 10.30-13.00 saatleri arasında Metro Yatırım liderliğinde tüm banka ve aracı kurumlardan talepte bulunulabilecek.

    1) Mevcut ortak Muhammet Nuri Ensari'ye ait 2.000.000,-TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecektir.

    2) 1 TL nominal değerli paylar 14,-TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

    Fazla talep gelmesi halinde ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 14 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

    Ensari Deri halka arz ile birlikte, 30.000.000 TL değerindeki sermayesini bedelli olarak 6.500.000 TL yükselterek 36.500.000 TL'ye artıracak.

    ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCAT A.Ş HAKKINDA

    Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. temelleri 1993 yılında atılmış Türkiye'nin kuzu derisi işleme firmalarından biridir.

    Fabrika, 18.000 m² kapalı alanda, yüksek teknolojiye sahip makine parkuruyla her yıl, yerli ve yabancı firmalardan tedarik ettiği ortalama 9.000.00 farklı kökenlere sahip kuzu derisi işleme kapasitesine sahiptir.

    Bu kapsamda satışının büyük bir bölümünü Güney Kore, İtalya, Hindistan, Polonya, Almanya, Hong Kong, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, Fransa, İngiltere, Belçika, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Litvanya gibi Asya, Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelere kalitesini uluslararası Leather Working Group (LWG) Kalite Belgesi ile kanıtlamıştır.

        SMART GÜNEŞ ENERJİSİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Arge Üretim San. ve Tic. A.Ş. 16 - 17 - 18 Mart 2022 tarihlerinde 14 TL fiyat ile QNB Finansinvest ve TSKB eş liderliğinde halka arz edilecektir.

        Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
        İhraççı Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. A.Ş.
        Satan Ortak Smart Holding A.Ş.'ye ait 6.340.000 TL nominal değerli 6.340.000 adet B grubu pay
        Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 127.500.000 TL nominal
        Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
        Halka Arz Metodu Sermaye Artırımı - Ortak Satışı
        Talep Toplama Tarihi 16-17-18 Mart 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
        Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
        Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
        Halka Arz Fiyatı 14 TL
        Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı 6.340.000 TL nominal
        Sermaye Artırımı 25.500.000 TL nominal
        Ek Satış 6.368.000 TL nominal

        Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 31.840.000 TL nominal
        Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 38.208.000 TL nominal
        Tahsisat Grupları 318.400 TL nominal değerdeki %1 oranındaki kısmı Grup Çalışanları
        6.368.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar
        12.417.600 TL nominal değerdeki %39 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
        12.736.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
        Halka Açıklık Oranı %20,81 (Ek satış olması halinde: %24,97)
        Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Smart Enerji paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür.
        Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Hücre Yatırımı %30-35


        Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları %3-5
        İşletme Sermayesi %30-35
        Yeni Yatırımlar %20-25
        Dikey Entegrasyon %2-3
        Teknoloji Girişimlerine Yatırım %3-5.
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        Haberler Ekonomi Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri halka arz ne zaman? Smart Güneş Enerjisi ve Ensari Deri borsada ne zaman işlem görecek?
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