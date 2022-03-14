Gram altın, ONS altın kaç TL olacak? 💬MART 2022 ALTIN almak mantıklı mı? 💸GÜMÜŞ fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden JET yanıt!

Rusya ve Ukrayna savaşı endişesiyle altında hareketlilik ve zirveler görüldü. Bu bağlamda piyasalar için oldukça önemli bir haftaya girmiş bulunmaktayız. Bu haftanın 2 önemli kritik başlıkları bulunuyor. FED ve TCMB'nin faiz kararı piyasalar ve yatırımcılar tarafından büyük bir merakla izlenecek. Başta altın, gümüş, bakır, nikel, platin gibi değerli metallerde agresif yükselişler olduğuna dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor." açıklamasında bulundu. Peki, altın ve dolar düşecek mi yükselecek mi? Şu anda altın almak mantıklı mı? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL olur? Gümüş fiyatları çıkar mı? İşte merak edilenler...
✨TÜM YATIRIM ARAÇLARI BİRBİRİYLE YARIŞACAK
Piyasalardaki son durumu yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalarında belirsizlik vurgusu yaparak, yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum olduğunu vurguladı. Piyasalardaki tüm yatırım araçlarının yukarı yönlü hareket etmesini değerlendiren Memiş, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:
"2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik. Manipülasyon piyasası oluştuğundan yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum meydana geldi. Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, pariteler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var."
🔎ALTINDAKİ YÜKSELİŞTE '2020' DETAYI
Son haftalarda başta altın, gümüş, bakır, nikel, platin gibi değerli metallerde agresif yükselişler olduğuna dikkat çeken Memiş, "Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor. O zaman ons altın 2 bin 70 dolar seviyesine gelmişti, herkes 3 bin dolar seviyesine geleceğini düşünürken 1678 dolar seviyesine düşmüştü. Yeni zirveler konuşuluyor. Yeni zirveler için yükselişlerin kademeli yükselişlerin haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Memiş, yıl içinde gram altın fiyatlarını 1450 TL, ons altın fiyatlarının ise 2 bin 150 dolar seviyesinde olacağı tahmininin halen geçerli olduğunu belirtti.