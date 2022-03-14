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    • Ekonomi
    • 15.03.2022 10:00
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    • 15.03.2022 10:02
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    Gram altın, ONS altın kaç TL olacak? 💬MART 2022 ALTIN almak mantıklı mı? 💸GÜMÜŞ fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden JET yanıt!

    Yatırım yapmak isteyenlerden sık sık 'Altın almak mantıklı mı?' sorusunu duyarız. Son hafatalarda yaşanan karmaşalar, savaş endişesi piyasaları zirvelere taşıdı. Altın ve dolarda yükselmeler meydana geldi. Bu hafta FED ve TCMB fazi kararı yatırım araçları için yol haritası olacak. Bu kapsamda vatandaşlar altında neler yaşanacağını merak edip uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Peki, altın ve dolar düşecek mi yükselecek mi? Şu anda altın almak mantıklı mı? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL olur? Gümüş fiyatları çıkar mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    MART 2022 ALTIN almak mantıklı mı? Gram altın, ONS altın kaç TL olacak?

    Rusya ve Ukrayna savaşı endişesiyle altında hareketlilik ve zirveler görüldü. Bu bağlamda piyasalar için oldukça önemli bir haftaya girmiş bulunmaktayız. Bu haftanın 2 önemli kritik başlıkları bulunuyor. FED ve TCMB'nin faiz kararı piyasalar ve yatırımcılar tarafından büyük bir merakla izlenecek. Başta altın, gümüş, bakır, nikel, platin gibi değerli metallerde agresif yükselişler olduğuna dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor." açıklamasında bulundu. Peki, altın ve dolar düşecek mi yükselecek mi? Şu anda altın almak mantıklı mı? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL olur? Gümüş fiyatları çıkar mı? İşte merak edilenler...

    TÜM YATIRIM ARAÇLARI BİRBİRİYLE YARIŞACAK

    Piyasalardaki son durumu yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalarında belirsizlik vurgusu yaparak, yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum olduğunu vurguladı. Piyasalardaki tüm yatırım araçlarının yukarı yönlü hareket etmesini değerlendiren Memiş, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

    "2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik. Manipülasyon piyasası oluştuğundan yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum meydana geldi. Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, pariteler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var."

    🔎ALTINDAKİ YÜKSELİŞTE '2020' DETAYI

    Son haftalarda başta altın, gümüş, bakır, nikel, platin gibi değerli metallerde agresif yükselişler olduğuna dikkat çeken Memiş, "Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor. O zaman ons altın 2 bin 70 dolar seviyesine gelmişti, herkes 3 bin dolar seviyesine geleceğini düşünürken 1678 dolar seviyesine düşmüştü. Yeni zirveler konuşuluyor. Yeni zirveler için yükselişlerin kademeli yükselişlerin haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
    Memiş, yıl içinde gram altın fiyatlarını 1450 TL, ons altın fiyatlarının ise 2 bin 150 dolar seviyesinde olacağı tahmininin halen geçerli olduğunu belirtti.

        💰YATIRIMCILARA UYARI

        Yatırımcılara sakin olmalarını ve varlıklarını satmamalarını öneren Memiş, yeni alım fırsatlarının geleceğini belirterek, "Puslu havanın dağılmasını beklemek gerekiyor. Arkasından Amerikan Merkez Bankası faiz kararına ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarına bakmak gerekiyor. Gram altın fiyatının 900 TL altına sarkması güçlü bir ihtimal. Şahsen alım için beklemenin daha sağlıklı bir karar olacağını düşünüyorum. Ons altında da 2 bin dolar altına sarkmalar olacak. Bir şey sürekli yükselmez. Birkaç hafta sabırla bekleyiniz. Yüksek fiyatlardan alanlar düşük fiyatlardan da almak isteyecektir" dedi.

        📍FED VE TCMB'NİN FAİZ KARARI İZLENECEK

        Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı ülkelerinin sert yaptırımları küresel ekonomik belirsizlikleri artırırken, piyasaların gözü FED faiz kararına çevrildi. FED faiz kararı 16 Mart saat 22.00'de açıklanacak. Ukrayna savaşıyla birlikte ekonomide belirsizlikler artarken Fed Başkanı Powell'dan martta faiz artışı olacağı mesajı geldi.
        Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını 17 Mart Perşembe günü açıklayacak. Ekonomistler politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

        14 MART 2022 ALTIN FİYATLARI GÜNCEL

        📌GRAM ALTIN

        ALIŞ: 945,54

        SATIŞ: 945,81

        📌ÇEYREK ALTIN

        ALIŞ: 1.536,00

        SATIŞ: 1.558,00

        📌22 AYAR BİLEZİK

        ALIŞ: 856,91

        SATIŞ: 887,22

        📌18 AYAR BİLEZİK

        ALIŞ: 682,53

        SATIŞ: 683,53
            Putin’in kızının villasına baskın!
            Haberler Ekonomi ⏳Gram altın, ONS altın kaç TL olacak? 💬MART 2022 ALTIN almak mantıklı mı? 💸GÜMÜŞ fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden JET yanıt!
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