Resmen duyuruldu: 2+1 3+1 daireler yüzde 30 peşinat ve 120 ay vade ile satılıyor! 🏠TOKİ Sancaktepe 420 konut başvurusu ne zaman?

TOKİ SANCAKTEPE 420 KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızın ev sahibi olması için İstanbul Sancaktepe'de 2+1 ve 3+1 nitelikli 420 konutluk projeyi hayata geçiriyoruz. Projemize başvurular 21 Mart-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Projeden yararlanıp ev sahibi olmak isteyen yurtdışında yaşayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Projeye başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle T.C. vatandaşı olması veya mavi kart sahibi olması gerekiyor.

Başvuruda bulunacak kişilerin yurtdışında süresiz oturum hakkına sahip olması, yurtdışında daimi ikamet ediyor olması ve başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Ayrıca bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.