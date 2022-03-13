2022 Mart ayı doğal gaz yardımı hangi gün hesaplara yatacak? 📌Doğalgaz yardımı ödemeleri neden yatmadı? PTT ÖDEME TARİHİ!

Doğalgaz yardımı ödemeleri hakkıdna araştırmalar hız kazandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik göstereceği belirtilmişti. İlk ödemelerin mart ayında yapılacağı duyurulmuştu. Hak sahipleri arama motorlarında, "Doğalgaz yardımı ödemeleri neden yatmadı? 2022 Mart ayı doğal gaz yardımı hangi gün hesaplara yatacak?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler!
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk ödemelerin mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacağı bildirildi. Net tarih bilgisi geldiğinde haberimize eklenecektir.
DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.
Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.