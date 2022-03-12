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    Milli Eğitim Bakanı Özer yeni öğretmen atamasına ilişkin açıklama yaptı

    Yeni öğretmen atamasına ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Özer, ‘Yeni atama için hazırlık sürüyor. Ağırlığı okul öncesi eğitime vereceğiz’ dedi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Atama müjdesi

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni öğretmen istihdamında ağırlığı okul öncesi eğitime vereceğiz. Diğer alanları da kapsayacak düzenleme yapıyoruz" dedi. A Para'da programa katılan Bakan Özer, bu yılki öğretmen atamasının takvimiyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu: "Üzerinde çalışma devam ediyor. Bir ara spekülasyon yapıldı, 'Hiçbir atama olmayacak' şeklinde. Biz de dedik ki 'Atama olacak.' Çünkü ihtiyacımız var. Atama olacak, onu açıklayacağız."



    İŞ GARANTİLİ EĞİTİM
    'İstihdam garantili mesleki eğitim' sistemine ilişkin soru üzerine Bakan Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin mesleki teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sürdürüldüğünü belirtti. Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatarak, "Bu kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin öğrenci vardı. Bunun yaklaşık 80 bini kalfaydı. Şu anda 370 bin öğrenci var" bilgisini verdi. Bakan Özer yüz yüze eğitimden geri dönüş olmayacağını belirterek, "Uzaktan eğitimde en profesyonel enstrümanları üretmiş olsanız bile okulun yerini alması mümkün değil. Vaka sayısı iki de olsa üç de olsa öğrenci ya da öğretmen kendini izole edecek. Sınıf kapatma olmayacak. Okul bahçelerinde maske takma zorunluluğunu da kaldırdık" şeklinde konuştu.



    1 MİLYON GENCE İŞ
    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca başlatılan '1 Milyon İstihdam Projesi' büyük ilgi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, projenin bilgi teknolojileri sektöründe istihdamı artıracağını söyledi. Bugüne kadar 865 binden fazla kişinin başvurusunun geldiği projeyle 2023 yılına kadar bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 1 milyon kişinin istihdama hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan projede gençler 182 eğitimle 26 alanda kendini geliştirirken, sisteme dahil olan 100'den fazla işverenin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanı bulunuyor.

    NASIL BAŞVURULUYOR?
    Adaylar ve işverenler projeye "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/" adresinden ücretsiz ve koşulsuz kaydolabiliyor.



        TEK TIKLA DESTEK
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Aile Destek' mobil uygulaması sayesinde sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşılarak, uygulama üzerinden sosyal desteklerden yararlanmak için başvuru yapılabilecek. Başvurunun yanı sıra yine e-Devlet kapısı üzerinden sunulan durum/ sonuç/ödeme sorgulama hizmetlerine doğrudan yönlendirme linkleri sayesinde erişilebiliyor.

        7 BÖLGEYE DAHA AYÇİÇEK DESTEĞİ
        Ayçicek ekimini özendirecek yeni destek kararları peş peşe geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile destek kapsamındaki ayçiçeği ekim havzalarına yenileri eklendi. Bu çerçevede Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın- Sultanhisar, Aydın- Yenipazar, Karabük- Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas-Hafik havzalarında yer alan ürünler değiştirildi. Güncelleme ile 7 bölgede diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde destek artırıldı.

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