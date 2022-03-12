Milli Eğitim Bakanı Özer yeni öğretmen atamasına ilişkin açıklama yaptı





İŞ GARANTİLİ EĞİTİM

'İstihdam garantili mesleki eğitim' sistemine ilişkin soru üzerine Bakan Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin mesleki teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sürdürüldüğünü belirtti. Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatarak, "Bu kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin öğrenci vardı. Bunun yaklaşık 80 bini kalfaydı. Şu anda 370 bin öğrenci var" bilgisini verdi. Bakan Özer yüz yüze eğitimden geri dönüş olmayacağını belirterek, "Uzaktan eğitimde en profesyonel enstrümanları üretmiş olsanız bile okulun yerini alması mümkün değil. Vaka sayısı iki de olsa üç de olsa öğrenci ya da öğretmen kendini izole edecek. Sınıf kapatma olmayacak. Okul bahçelerinde maske takma zorunluluğunu da kaldırdık" şeklinde konuştu.