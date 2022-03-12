Milli Eğitim Bakanı Özer yeni öğretmen atamasına ilişkin açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni öğretmen istihdamında ağırlığı okul öncesi eğitime vereceğiz. Diğer alanları da kapsayacak düzenleme yapıyoruz" dedi. A Para'da programa katılan Bakan Özer, bu yılki öğretmen atamasının takvimiyle ilgili soru üzerine şöyle konuştu: "Üzerinde çalışma devam ediyor. Bir ara spekülasyon yapıldı, 'Hiçbir atama olmayacak' şeklinde. Biz de dedik ki 'Atama olacak.' Çünkü ihtiyacımız var. Atama olacak, onu açıklayacağız."
İŞ GARANTİLİ EĞİTİM
'İstihdam garantili mesleki eğitim' sistemine ilişkin soru üzerine Bakan Özer, Türkiye'de mesleki eğitimin mesleki teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde sürdürüldüğünü belirtti. Özer, Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatarak, "Bu kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerinde 159 bin öğrenci vardı. Bunun yaklaşık 80 bini kalfaydı. Şu anda 370 bin öğrenci var" bilgisini verdi. Bakan Özer yüz yüze eğitimden geri dönüş olmayacağını belirterek, "Uzaktan eğitimde en profesyonel enstrümanları üretmiş olsanız bile okulun yerini alması mümkün değil. Vaka sayısı iki de olsa üç de olsa öğrenci ya da öğretmen kendini izole edecek. Sınıf kapatma olmayacak. Okul bahçelerinde maske takma zorunluluğunu da kaldırdık" şeklinde konuştu.
1 MİLYON GENCE İŞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca başlatılan '1 Milyon İstihdam Projesi' büyük ilgi gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, projenin bilgi teknolojileri sektöründe istihdamı artıracağını söyledi. Bugüne kadar 865 binden fazla kişinin başvurusunun geldiği projeyle 2023 yılına kadar bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 1 milyon kişinin istihdama hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan projede gençler 182 eğitimle 26 alanda kendini geliştirirken, sisteme dahil olan 100'den fazla işverenin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanı bulunuyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
Adaylar ve işverenler projeye "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/" adresinden ücretsiz ve koşulsuz kaydolabiliyor.