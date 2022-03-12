Kiralık konutlarda artış sürerken, İstanbul’un şampiyon ilçesi Kağıthane oldu

Konutta hem satılık hem kiralık fiyatlarında yükseliş devam ediyor. İstanbul'da kiralık konut metrekare fiyatları 1 yılda yüzde 149 arttı. Şehirde en çok yükseliş kaydedilen ilçe yüzde 251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 lira olan ortalama metrekare fiyatları, bu yılın aynı döneminde 87 liraya yükseldi. Kağıthane'yi yüzde 206 ile Şişli, yüzde 197 ile Maltepe, yüzde 189 ile Beyoğlu, yüzde 180 ile Beşiktaş, yüzde 165 ile Sarıyer, yüzde 163 ile Beykoz, yüzde 153 ile Üsküdar, yüzde 134 ile Eyüpsultan, yüzde 129 ile Ataşehir, yüzde 126 ile Kadıköy, yüzde 123 ile Bakırköy, yüzde 122 ile Fatih ve yüzde 95 ile Beylikdüzü takip etti.