Kiralık konutlarda artış sürerken, İstanbul’un şampiyon ilçesi Kağıthane oldu

Konutta hem satılık hem kiralık fiyatlarında yükseliş devam ediyor. İstanbul'da kiralık konut metrekare fiyatları 1 yılda yüzde 149 arttı. Şehirde en çok yükseliş kaydedilen ilçe yüzde 251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 lira olan ortalama metrekare fiyatları, bu yılın aynı döneminde 87 liraya yükseldi. Kağıthane'yi yüzde 206 ile Şişli, yüzde 197 ile Maltepe, yüzde 189 ile Beyoğlu, yüzde 180 ile Beşiktaş, yüzde 165 ile Sarıyer, yüzde 163 ile Beykoz, yüzde 153 ile Üsküdar, yüzde 134 ile Eyüpsultan, yüzde 129 ile Ataşehir, yüzde 126 ile Kadıköy, yüzde 123 ile Bakırköy, yüzde 122 ile Fatih ve yüzde 95 ile Beylikdüzü takip etti.
ANKARA'DA ETİMESGUT
Ankara'da kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe yüzde 154 ile Etimesgut oldu. Geçtiğimiz yıl 11 lira olan ortalama metrekare fiyatları, bu yılın aynı döneminde 27 liraya yükseldi. İzmir'de ise yüzde 81 artış ile birinciliği Konak alırken; ikinci sırada yüzde 73 ile Karabağlar, üçüncü sırada yüzde 71 ile Balçova geldi.
KİRADA BEYAN ZAMANI
Kirada beyanname dönemi başladı. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini hazır beyan sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden düzenleyebiliyor. Sisteme Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfasından (www.gib.gov.tr) 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor. Hazır beyan sistemi ile mükelleflerin vergi dairesine gitmelerine gerek kalmıyor. Mükellefler kendi beyannamelerini onaylayabiliyor.