Ensari Deri Gıda Sanayi halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar? Ensari Deri halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak?

Yatırımcılar tarafından Ensari Deri halka arz hangi bankalar sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan ve halka arz başvurusu kabul edilen şirketler arasına katılan Ensari Deri Gıda Sanayi hakkında bilgiler ekonomi gündeminde merak konusu oldu. Talep toplama tarihlerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında, "Ensari Deri halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? Ensari Deri Gıda Sanayi halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar?" sorularını merak edip araştırmaya başladı. İşte detaylar...
ENSARİ DERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
1) Mevcut ortak Muhammet Nuri Ensari'ye ait 2.000.000,-TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecektir.
2) 1 TL nominal değerli paylar 14,-TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.
Fazla talep gelmesi halinde ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 14 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Ensari Deri halka arz ile birlikte, 30.000.000 TL değerindeki sermayesini bedelli olarak 6.500.000 TL yükselterek 36.500.000 TL'ye artıracak.