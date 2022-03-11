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    • Ekonomi
    • 12.03.2022 13:19
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    • 12.03.2022 13:19
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    Ensari Deri Gıda Sanayi halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar? Ensari Deri halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak?

    Ensari Deri halka arz işlemine dair detaylar merakla sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan son açıklamada, halka arz detayalrı belli olmuştu. Peki, Ensari Deri halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? Ensari Deri Gıda Sanayi halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ensari Deri Gıda Sanayi halka arz eşit mi, oransal mı?

    Yatırımcılar tarafından Ensari Deri halka arz hangi bankalar sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan ve halka arz başvurusu kabul edilen şirketler arasına katılan Ensari Deri Gıda Sanayi hakkında bilgiler ekonomi gündeminde merak konusu oldu. Talep toplama tarihlerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında, "Ensari Deri halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? Ensari Deri Gıda Sanayi halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar?" sorularını merak edip araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    ENSARİ DERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    1) Mevcut ortak Muhammet Nuri Ensari'ye ait 2.000.000,-TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecektir.

    2) 1 TL nominal değerli paylar 14,-TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

    Fazla talep gelmesi halinde ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 14 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

    Ensari Deri halka arz ile birlikte, 30.000.000 TL değerindeki sermayesini bedelli olarak 6.500.000 TL yükselterek 36.500.000 TL'ye artıracak.

        ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCAT A.Ş HAKKINDA

        Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. temelleri 1993 yılında atılmış Türkiye'nin kuzu derisi işleme firmalarından biridir.

        Fabrika, 18.000 m² kapalı alanda, yüksek teknolojiye sahip makine parkuruyla her yıl, yerli ve yabancı firmalardan tedarik ettiği ortalama 9.000.00 farklı kökenlere sahip kuzu derisi işleme kapasitesine sahiptir.

        Bu kapsamda satışının büyük bir bölümünü Güney Kore, İtalya, Hindistan, Polonya, Almanya, Hong Kong, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, Fransa, İngiltere, Belçika, Fas, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Litvanya gibi Asya, Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkelere kalitesini uluslararası Leather Working Group (LWG) Kalite Belgesi ile kanıtlamıştır.
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        Haberler Ekonomi Ensari Deri Gıda Sanayi halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar? Ensari Deri halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak?
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