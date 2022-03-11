Ensari Deri Gıda Sanayi halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar? Ensari Deri halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak?

Yatırımcılar tarafından Ensari Deri halka arz hangi bankalar sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan ve halka arz başvurusu kabul edilen şirketler arasına katılan Ensari Deri Gıda Sanayi hakkında bilgiler ekonomi gündeminde merak konusu oldu. Talep toplama tarihlerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında, "Ensari Deri halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? Ensari Deri Gıda Sanayi halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar?" sorularını merak edip araştırmaya başladı. İşte detaylar...