2022 Sertifikalı tohum desteği ne kadar? Sertifikalı tohum desteği ne zaman ödenecek? Başvurular...

Bu kapsamda, ek bütçeden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre 2021 yılı üretimleri için buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekara 50 lira ek girdi desteği ödenecek.

Ayrıca daha önce yayımlanan kararla 2022 sertifikalı tohum kullanım desteği, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltikte dekara 16 lira olan destekleme yüzde 50 artışla 24 lira olarak belirlenmişti. Yapılan son düzenlemeyle sertifikalı tohum desteğinin bu yıl içerisinde ödenmesi de sağlandı.

Böylece 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 lira da girdi desteğiyle dekara toplamda 116 lira ödenmiş olacak.