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    Rusya-Ukrayna dünya piyasasının dengesini bozdu! Fiyatlar uçtu

    Rusya-Ukrayna savaşı dünya piyasalarını alt üst etti. Petrol 130 doları geçerken; altının onsu 2 bin doları, gramı ise 916 lirayı gördü. Gıda emtiası da katlandı.

    Piyasada savaş depremi

    Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle petrol, doğalgaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere çıktı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 12 günde yaklaşık yüzde 160 arttı. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'ta 98,08 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 33.2 artarak 130,71 dolara çıktı. Dünyanın en büyük kömür üreticisi ülkeleri arasında yer alan Rusya'nın savaşa girmesiyle piyasalarda tedarik endişesi fiyatları olumsuz yönde etkiledi. API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda Mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 24 Şubat'ta 247 dolar oldu. Nisan vadeli kontratlarda ise fiyat yüzde 75.1 artarak 4 Şubat Cuma günü 432,5 dolara çıktı.



    BUĞDAY REKOR KIRDI
    Chicago'da buğday vadelileri yüzde 7 yükselişle bushel başına 12,94 dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle bu vadelilerde altı seanstır günlük limitte yükseliş kaydedildi. Fiyatlar geçen hafta yüzde 41 artış gösterdi. Paris'te buğday vadelileri ise yüzde 11 artış kaydetti.



    FİYATLAR DURMUYOR
    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri hareket başlatması altın fiyatlarını yükseltti. Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından olan Ukrayna'ya yapılan bu hareket dünyada gıda riski oluşturdu. Oluşan küresel risklerin etkisi altın fiyatlarında hissedildi. Ons altın 1 haftada 1880 dolardan 1998 dolara yükseldi. Dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada gram altın 916 liraya, çeyrek altın 1500 liraya çıktı.

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    Haberler Ekonomi Rusya-Ukrayna dünya piyasasının dengesini bozdu! Fiyatlar uçtu
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