Rusya-Ukrayna dünya piyasasının dengesini bozdu! Fiyatlar uçtu

Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle petrol, doğalgaz ve kömür fiyatları rekor seviyelere çıktı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 12 günde yaklaşık yüzde 160 arttı. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'ta 98,08 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 33.2 artarak 130,71 dolara çıktı. Dünyanın en büyük kömür üreticisi ülkeleri arasında yer alan Rusya'nın savaşa girmesiyle piyasalarda tedarik endişesi fiyatları olumsuz yönde etkiledi. API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda Mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı 24 Şubat'ta 247 dolar oldu. Nisan vadeli kontratlarda ise fiyat yüzde 75.1 artarak 4 Şubat Cuma günü 432,5 dolara çıktı.