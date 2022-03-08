Resmi Gazete'de yayımladı! Kur korumalı hesaplar üç ay uzatılabilecek

Merkez Bankası'nın kur korumalı TL ve altın hesaplarına ilişkin iki tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kur korumalı mevduatta (KKM) vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Vadesi geldiğinde kur korumalı mevduat imkanından yararlanmaya devam etmek isteyenler ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz için döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek. Diğer yandan, yurt içi yerleşik tüzel kişiler için kur korumalı mevduat hesabında dövizden TL'ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi. Böylece, şirketler dövizlerini 3 aylık süre için KKM'ye dönüştürebilecek. Hazal ATEŞ



ENERJİDE TÜRKİYE VAZGEÇİLEMEZ YENİLENEBİLİR

Enerji Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Kerem Alkin, Rusya-Ukrayna savaşının enerji arz güvenliği konusunun önemini bir kez daha öne çıkardığını belirterek, şöyle konuştu: "Enerji arz güvenliği yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının tümünün devrede olduğu bir çeşitlilikle enerji ihtiyacımızı karşılayacak bir model oluşturma anlamına gelmiyor. Aynı zamanda, söz konusu enerji çeşitlerini olabildiğince yerli ve milli kaynaklarla karşılamak için gerekli yatırımları ve adımları atmayı gerektiriyor. Rusya'nın işgal girişimi daha gündemde değilken, son bir yıldır, bulunduğumuz uluslararası platformlarda enerji arz güvenliğinin vazgeçilmez ve ihmal edilemez bir başlık olduğunu vurguluyoruz. Bu nedenle, Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından Türkiye'nin vazgeçilmez önemi bir kez daha öne çıkıyor."



SİBER GÜVENLİĞE KADIN ELİ

Turkcell, Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında, kadınların siber güvenlik ekosistemine kazandırılması amacıyla 'Siber Güvenliğin Süper Kadınları Programı'nı hayata geçiriyor. Programa, siber güvenliğe ilgi duyan tüm kadınlar 31 Mart'a kadar, Geleceği Yazanlar Platformu üzerinden başvuru yapabilecek. Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, "Yeni projemiz, kadınların siber güvenlik ekosistemine kazandırılmasına önemli ölçüde katkı sunacak" dedi.



ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE ATAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak. Atama töreni Aile Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla 10 Mart'ta düzenlenecek. Noter huzurunda eğitim durumlarına göre atama yapılacak. Kura ile avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker, hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama gerçekleştirilecek.



EV ALANA YÜZDE 22 İNDİRİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcıları ile arsa alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası, bu yıl 22 Mart'ta başlayacak. Bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için yüzde 22 indirip yapılacak. İndirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek. Başvurular 22 Mart-19 Nisan arasında ilgili bankaya yapılacak. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcılarına ise yüzde 10 indirim uygulanacak. Burada da başvurular 14 Nisan'a kadar alınacak.

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