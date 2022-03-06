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    • Ekonomi
    • 06.03.2022 09:20
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    • 06.03.2022 09:20
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    6 MART CANLI ALTIN FİYATLARI: 0. 25, 0. 50 ve 1 gram altın kaç TL? Çeyrek, gram, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

    Piyasaların kapalı olduğu 6 Mart 2022 Pazar günü altın fiyatları hakkında araştırmalar yapılıyor. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatlarında son durumun ne olduğu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatlarının 900 TL'ye yaklaşmasının ardından önümüzdeki süreçte neler olacağı yönünde uzman yorumları sıkı takibe alındı. Peki, 6 Mart 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!

    takvim.com.tr
    6 MART CANLI ALTIN FİYATLARI!

    Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Yatırım, hediye veya düğünlerde takı merasimi için altın satın almak isteyenler serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, 6 Mart 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!

    6 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 899,06

    Gram altın satış: 899,24

    0,25 Gram Altın = 225,13 TL

    0.50 Gram Altın = 450,26 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.462,00

    Çeyrek altın satış: 1.479,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.927,00

    Yarım altın satış: 2.958,00

    CUMHURİYET ALTINI

    Alış: 5.968,00

    Satış: 6.058,00

        ALTININ ONSU ($)

        Alış: 1.967,31 $

        Satış: 1.967,70 $

        14 AYAR BİLEZİK

        Alış: 492,86

        Satış: 591,43

        22 AYAR BİLEZİK

        Alış: 815,15

        Satış: 841,59

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        Tarihte Osmanlı Rusya Ukrayna ilişkisi
        Haberler Ekonomi 6 MART CANLI ALTIN FİYATLARI: 0. 25, 0. 50 ve 1 gram altın kaç TL? Çeyrek, gram, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
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