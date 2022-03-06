6 MART CANLI ALTIN FİYATLARI: 0. 25, 0. 50 ve 1 gram altın kaç TL? Çeyrek, gram, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Yatırım, hediye veya düğünlerde takı merasimi için altın satın almak isteyenler serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, 6 Mart 2022 gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte anlık canlı altın fiyatları ve yorumları!
6 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 899,06
Gram altın satış: 899,24
0,25 Gram Altın = 225,13 TL
0.50 Gram Altın = 450,26 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 1.462,00
Çeyrek altın satış: 1.479,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.927,00
Yarım altın satış: 2.958,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 5.968,00
Satış: 6.058,00