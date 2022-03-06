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    • Ekonomi
    • 07.03.2022 09:56
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    • 07.03.2022 09:57
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    2022 Mart ayı TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? TOKİ %22 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? Başvuru şartları...

    TOKİ'nin, borçlarını kapatacaklara yönelik indirim kampanyası tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıldığını hatırlattı. Peki, TOKİ %22 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 Mart ayı TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? İşte TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları...

    takvim.com.tr
    TOKİ %22 indirim kampanyası ne zaman başlıyor 2022?

    TOKİ indirim kampanyası hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Son dakika haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye olan borçlarını kapatacaklara yönelik yüzde 22 indirim kampanyasının ne zaman başlayacağını duyurdu. Kampanya kapsamında TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapılacaK. Peki, TOKİ %22 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? 2022 Mart ayı TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!

    TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAKAN TARİHİ AÇIKLADI!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye olan borçlarını kapatacaklara yönelik yüzde 22 indirim kampanyasının 22 Mart'ta başlayacağını, 19 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

    Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıldığını hatırlatarak, "22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kurum, Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi vermişti.

        Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye konuşmuştu.

        TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

        Bu yıl uygulanacak kampanyaya ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl detaylar şu şekildeydi;

        Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanmıştı.
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        Haberler Ekonomi 2022 Mart ayı TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanacak? TOKİ %22 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? Başvuru şartları...
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