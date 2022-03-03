Cumhuriyet, yarım, çeyrek, altının ONS’u ne kadar? 4 Mart gram altın kaç lira? Bilezik fiyatları kaç TL?

Sabah uyanır uyanmaz 4 Mart gram altın kaç lira sorusuna yanıt arayan vatandaşlar piyasaların son işlem gününde alım yapmak ya da bozdurmak istiyor. Hafta sonu serbest piyasa başlamadan önce işlemlerini halletmek isteyenler kuyumculara gitmeden önce internet üzerinden bilgi almak istiyor. Peki Cumhuriyet, yarım, çeyrek, altının ONS'u ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL? Altın piyasasına dair güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.