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    • Ekonomi
    • 04.03.2022 09:14
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    • 04.03.2022 09:14
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    Cumhuriyet, yarım, çeyrek, altının ONS’u ne kadar? 4 Mart gram altın kaç lira? Bilezik fiyatları kaç TL?

    4 Mart gram altın kaç lira? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, altının ONS'u ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Hafta sonunda serbest piyasaya girecek olan altın fiyatlarının şu anki işlem fiyatını kuyumculara gitmeden önce öğrenmek ve işlemlerini ona göre yapmak isteyen vatandaşların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Cumhuriyet, yarım, çeyrek, altının ONS’u ne kadar?

    Sabah uyanır uyanmaz 4 Mart gram altın kaç lira sorusuna yanıt arayan vatandaşlar piyasaların son işlem gününde alım yapmak ya da bozdurmak istiyor. Hafta sonu serbest piyasa başlamadan önce işlemlerini halletmek isteyenler kuyumculara gitmeden önce internet üzerinden bilgi almak istiyor. Peki Cumhuriyet, yarım, çeyrek, altının ONS'u ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL? Altın piyasasına dair güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    4 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 879,64

    Gram altın satış: 879,85

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.430,00

    Çeyrek altın satış: 1.447,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.864,00

    Yarım altın satış: 2.895,00

    CUMHURİYET ALTINI

    Alış:5.812,00

    Satış:5.900,00

    ALTININ ONSU ($)

    Alış:1.937,52

    Satış: 1.937,99

    14 AYAR BİLEZİK

    Alış:482,03

    Satış:578,94

    22 AYAR BİLEZİK

    Alış:797,50

    Satış:823,28

    Altının onsu 1.928,30 dolar

    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.928,30 dolardan işlem görüyor.

    Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 kazançla 881 bin liradan tamamladı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,1021 lira, satışta 14,1586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,0288 lira, satışta 14,0850 lira olarak belirlemişti.

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,82'den gerçekleşti.

    Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1073 sterlin/dolar paritesi 1,3355, dolar/yen paritesi de 115,58 düzeyinde seyrediyor.

    Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,03 artarak 113,15 dolardan işlem görüyor.
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    Haberler Ekonomi Cumhuriyet, yarım, çeyrek, altının ONS’u ne kadar? 4 Mart gram altın kaç lira? Bilezik fiyatları kaç TL?
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