Cumhuriyet, yarım, çeyrek, altının ONS’u ne kadar? 4 Mart gram altın kaç lira? Bilezik fiyatları kaç TL?

Sabah uyanır uyanmaz 4 Mart gram altın kaç lira sorusuna yanıt arayan vatandaşlar piyasaların son işlem gününde alım yapmak ya da bozdurmak istiyor. Hafta sonu serbest piyasa başlamadan önce işlemlerini halletmek isteyenler kuyumculara gitmeden önce internet üzerinden bilgi almak istiyor. Peki Cumhuriyet, yarım, çeyrek, altının ONS'u ne kadar? Bilezik fiyatları kaç TL? Altın piyasasına dair güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
4 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 879,64
Gram altın satış: 879,85
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 1.430,00
Çeyrek altın satış: 1.447,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.864,00
Yarım altın satış: 2.895,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış:5.812,00
Satış:5.900,00
ALTININ ONSU ($)
Alış:1.937,52
Satış: 1.937,99
14 AYAR BİLEZİK
Alış:482,03
Satış:578,94
22 AYAR BİLEZİK
Alış:797,50
Satış:823,28
Altının onsu 1.928,30 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.928,30 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 kazançla 881 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,1021 lira, satışta 14,1586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,0288 lira, satışta 14,0850 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,82'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1073 sterlin/dolar paritesi 1,3355, dolar/yen paritesi de 115,58 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,03 artarak 113,15 dolardan işlem görüyor.