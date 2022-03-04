Savaş nedeniyle ihracat durdu fiyatlar yüzde 50 düştü! Daha da düşecek





İHRACATIN YÜZDE 60'I İKİ PAZARA YAPILIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Antalya Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya'daki meyve-sebze ihracatının yüzde 60'ının Rusya ve Ukrayna'ya yapıldığını belirterek, "Kalan yüzde 40'ı ise diğer pazarlara yapılıyor. Bu iki pazar hem turizm hem de meyve-sebze ihracatımızda büyük önem taşıyor. Bu pazarların kapanmasıyla birlikte ürünler elimizde kaldı. Hal böyle olunca bazı ürünlerde fiyatlar yüzde 50 geriledi" dedi. Rusya'ya en fazla ihracatı yapılan Kaliforniya biberin fiyatının üreticide 23 TL'ye kadar çıktığını anlatan Alp, "Bu ürün şu anda 8-10 TL arasında satılıyor. 12-15 TL olan domates 5-7 liraya düştü. 18-20 lira olan patlıcan 12 liradan, 17-18 lira olan kabak 9 liradan, 20 lira olan salatalık ise 13 liradan satılıyor" diye konuştu. Türkiye'deki sera üretiminin yüzde 25'inin ihraç edildiğini anlatan Alp, sektörün alternatif ihracat kanalları aradığını da sözlerine ekledi.

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