Pandemide dünya havayolu şirketleri büyük sarsıntı yaşarken THY Rusya-Ukrayna krizine hazırlıklı yakalanadı

Pandemi dünyada en çok havacılık ve turizm sektörlerini etkiledi. Sınırların kapatmasıyla dünyanın dev şirketleri krize girerken, on binlerce çalışanını işten çıkarttı. Türk Hava Yolları (THY) bu dönemde hem hiçbir çalışanını işten çıkartmazken, aldığı tedbirler ve özellikle kargo sayesinde bu krizi fırsata çevirdi. 2021'de toparlanma sürecine giren sektör şimdi de Rusya- Ukrayna krizi ile karşı karşıya. Dün bilanço rakamlarını açıklayan THY, 2021 yılının dördüncü çeyreğini 619 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 225 milyon dolar net kâr ile tamamladı. Genel Müdür Bilal Ekşi ve diğer yöneticileriyle birlikte sorularımızı cevaplandıran THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Rusya- Ukrayna krizinin etkilerinin sınırlı olacağını belirterek, "Umarım barış hakim olur. Rusya ve Ukrayna, operasyonlarımız içinde yüzde 2-3 paya sahip. Kargoda daha az. Bunu da atlatırız" dedi.
TEDBİRİMİZİ ALDIK
Brent petrolün 100 doları aşmasıyla maliyetlerin de yükseldiğini belirten Bolat, "Bu artıştan tüm havayolu şirketleri etkileniyor. Aynı gemideyiz. İster istemez gelir ve kârlılığı etkileyecek. Ama uzun yıllardır bu konuda tedbir alıyoruz. 92 adet Neo, 35 adet Max siparişi vermiştik. Bu uçaklar önceki nesile göre yüzde 16-18 yakıt tasarrufu sağlıyor. Filomuzda bu sayı arttıkça akaryakıt pahalanması kaynaklı etkiyi azaltacağız" diye konuştu.
ÜNİVERSİTELİLERE İŞ TEKLİFİ
Sayısı 60 bin olan çalışanlarına yeni ekip arkadaşları katmak için ilanlara çıktıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Bolat, 1000 yeni kabin memuru alımının yanında üniversitelerin 3. ve 4. sınıfında okuyan gençler için de yeni bir program başlattıklarını hatırlattı. Program kapsamında lisans üçüncü sınıf öğrencisi iken değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, 4'ncü sınıfta eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyuncu yarı zamanlı olarak çalışma fırsatı bulacak. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayıp yarı zamanlı olarak işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023 tarihinde mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.