Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Pandemide dünya havayolu şirketleri büyük sarsıntı yaşarken THY Rusya-Ukrayna krizine hazırlıklı yakalanadı

    Pandemide dünya havayolu şirketleri büyük sarsıntı yaşarken; süreci başarıyla atlatan THY, Rusya-Ukrayna krizine de hazırlıklı yakalandı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, ‘Benzer krizleri atlattık. Bunu da atlatırız’ dedi...

    FARUK ERDEM
    Pandemiyi sildik savaşı da atlatırız

    Pandemi dünyada en çok havacılık ve turizm sektörlerini etkiledi. Sınırların kapatmasıyla dünyanın dev şirketleri krize girerken, on binlerce çalışanını işten çıkarttı. Türk Hava Yolları (THY) bu dönemde hem hiçbir çalışanını işten çıkartmazken, aldığı tedbirler ve özellikle kargo sayesinde bu krizi fırsata çevirdi. 2021'de toparlanma sürecine giren sektör şimdi de Rusya- Ukrayna krizi ile karşı karşıya. Dün bilanço rakamlarını açıklayan THY, 2021 yılının dördüncü çeyreğini 619 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 225 milyon dolar net kâr ile tamamladı. Genel Müdür Bilal Ekşi ve diğer yöneticileriyle birlikte sorularımızı cevaplandıran THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Rusya- Ukrayna krizinin etkilerinin sınırlı olacağını belirterek, "Umarım barış hakim olur. Rusya ve Ukrayna, operasyonlarımız içinde yüzde 2-3 paya sahip. Kargoda daha az. Bunu da atlatırız" dedi.



    TEDBİRİMİZİ ALDIK
    Brent petrolün 100 doları aşmasıyla maliyetlerin de yükseldiğini belirten Bolat, "Bu artıştan tüm havayolu şirketleri etkileniyor. Aynı gemideyiz. İster istemez gelir ve kârlılığı etkileyecek. Ama uzun yıllardır bu konuda tedbir alıyoruz. 92 adet Neo, 35 adet Max siparişi vermiştik. Bu uçaklar önceki nesile göre yüzde 16-18 yakıt tasarrufu sağlıyor. Filomuzda bu sayı arttıkça akaryakıt pahalanması kaynaklı etkiyi azaltacağız" diye konuştu.



    ÜNİVERSİTELİLERE İŞ TEKLİFİ
    Sayısı 60 bin olan çalışanlarına yeni ekip arkadaşları katmak için ilanlara çıktıklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Bolat, 1000 yeni kabin memuru alımının yanında üniversitelerin 3. ve 4. sınıfında okuyan gençler için de yeni bir program başlattıklarını hatırlattı. Program kapsamında lisans üçüncü sınıf öğrencisi iken değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, 4'ncü sınıfta eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyuncu yarı zamanlı olarak çalışma fırsatı bulacak. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayıp yarı zamanlı olarak işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023 tarihinde mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.



        TARİHİN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ
        Pandemi döneminde hiçbir çalışma arkadaşlarını kaybetmediklerini söyleyen Ahmet Bolat, şu müjdeleri verdi: "Bu dönemde bazı kesintiler yapılmıştı. Son dönemde bu kesintileri geri verip yüzde 80'in üzerinde artış yaptık. İki maaş ikramiye verdik. 2022 yılı ile birlikte tarihte görülmemiş bir ödül düşünüyoruz. Bunun için yönetim kurulu ile çalışanlarımız adına pazarlığı ben yapacağım."



        1500 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK
        Pandemide 900 tahliye uçuşu yaptıklarını belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de şu ana kadar 250 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. Ekşi, Ukrayna'dan yapılan tahliyeler hakkında ise şunları kaydetti: "Savaşın öncesinde iki gün ilave sefer koyduk. Ancak sadece 15-20 Türk buna katıldı. Aniden savaş başlayınca Romanya seferlerini artırdık. Dar gövdeden geniş gövdeye geçtik. Şu ana kadar 1500 Türk vatandaşı tahliye edildi. THY dün olduğu gibi bugün de tahliye görevini yapmaya hazırdır. Bunu milli bir görev olarak yapıyoruz."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rus gemilerinin talebi kabul edilmedi! Montrö...
        Haberler Ekonomi Pandemide dünya havayolu şirketleri büyük sarsıntı yaşarken THY Rusya-Ukrayna krizine hazırlıklı yakalanadı
            SON DAKİKA