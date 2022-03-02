Pandemide dünya havayolu şirketleri büyük sarsıntı yaşarken THY Rusya-Ukrayna krizine hazırlıklı yakalanadı

Pandemi dünyada en çok havacılık ve turizm sektörlerini etkiledi. Sınırların kapatmasıyla dünyanın dev şirketleri krize girerken, on binlerce çalışanını işten çıkarttı. Türk Hava Yolları (THY) bu dönemde hem hiçbir çalışanını işten çıkartmazken, aldığı tedbirler ve özellikle kargo sayesinde bu krizi fırsata çevirdi. 2021'de toparlanma sürecine giren sektör şimdi de Rusya- Ukrayna krizi ile karşı karşıya. Dün bilanço rakamlarını açıklayan THY, 2021 yılının dördüncü çeyreğini 619 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 225 milyon dolar net kâr ile tamamladı. Genel Müdür Bilal Ekşi ve diğer yöneticileriyle birlikte sorularımızı cevaplandıran THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Rusya- Ukrayna krizinin etkilerinin sınırlı olacağını belirterek, "Umarım barış hakim olur. Rusya ve Ukrayna, operasyonlarımız içinde yüzde 2-3 paya sahip. Kargoda daha az. Bunu da atlatırız" dedi.