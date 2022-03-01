Türkiye 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi

Türkiye, büyümede son 10 yılın rekorunu kırdı. Türkiye ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1, tamamında ise yüzde 11 büyüdü. Böylece 2011'deki yüzde 11.2'lik büyümenin ardından en güçlü performans yakalandı. Türkiye salgının başından bu yana 6 çeyrek kesintisiz büyüdü. 2020'de 716.9 milyar dolar olan gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2021'de 802.7 milyar dolara çıktı. Kişi başı gelir de 8 bin 600 dolardan 9 bin 539 dolara yükseldi. Türkiye, son çeyrekte elde ettiği yüzde 9.1'lik performansıyla G20 ülkeleri arasında ilk, OECD

ülkeleri arasında üçüncü oldu. Türkiye 2021 genelinde de G20, OECD ve AB arasında en yüksek performansı sergileyen ülke oldu.