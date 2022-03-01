Mart ayının ilk gününden enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak edildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin sonucuna göre, cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06'ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83'e gerilemiş olduğu açıklandı. Şimdi gözler TÜİK tarafından açıklanacak Şubat ayı enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!
ŞUBAT ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat ayı enflasyon oranı 3 Mart Perşembe günü açıklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınladı.
Özette enflasyon gelişmeleriyle ilgili "Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 11,10 oranında artmış, yıllık enflasyon 12,61 puan yükselişle yüzde 48,69 olmuştur. Temel gıda kalemlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır.