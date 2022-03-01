Mart ayının ilk gününden enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak edildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin sonucuna göre, cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06'ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83'e gerilemiş olduğu açıklandı. Şimdi gözler TÜİK tarafından açıklanacak Şubat ayı enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler!