Antalya'ya şubatta gelen turist sayısında yüzde 211 artış





ALMANLAR İLK SIRADA

Şubat ayında Antalya'ya en çok turist, 30 bin 969 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı 27 bin 488 turistle Rusya, 17 bin 482 turistle de İngiltere takip etti. Şubat ayında hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise Kazakistan, Polonya, İran, Hollanda, Danimarka, İsrail ve Belçika oldu.