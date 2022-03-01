Kripto paralarda işler tersine döndü! Tüm grafikler yeşil oldu! Perde arkasında Ruslar mı var? Bitcoin, Ripple, Ethereum...

PARAYI TRANSFER ETMEK İÇİN NE YAPACAKLAR?

Finans sisteminden izole edilen Rusya ticaret yapabilmek için parayı kullanamayacak duruma geldi. Bunun başka bir örneği daha önce İran'da da gerçekleşmiş ve İran buna çare olarak Altın ile ticaret yapmaya başlamıştı. Ancak ABD ve AB'nin denetimi kapsamında bu durumun da gerçekleşme ihtimalinin düşük olması nedeniyle Rusya'nın kripto paraya yöneldiği iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre merkeziyetsiz olan kripto paralar ile para transferlerinin izi de takip edilemiyor. Kripto parayı kim nereden kime ne amaçla gönderildiği hiçbir şekilde bilinmiyor. Gerekli regülasyonların yıllardır tamamlanamamasından dolayı da hiçbir kamu kurumunda transferlere ilişkin bilgi notları tutulamıyor. Bu durum da Rusya'nın şu an için kullanabileceği alan olarak öne çıkıyor.