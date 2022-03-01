Kripto paralarda işler tersine döndü! Tüm grafikler yeşil oldu! Perde arkasında Ruslar mı var? Bitcoin, Ripple, Ethereum...

Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde dünya ülkeleri Ukrayna'nın yanında yer almaya devam ederken Rusya yalnızlaşmasını sürdürüyor. Rusya'ya yönelik finansal yaptırımlar neticesinde dış dünya ile ticaret yapamayacak hale gelmesinden ötürü yeni enstrümanların yıldızı parlamaya başladı. Bunların başında da kripto paralar geliyor.
Rusya'nın swift sisteminden çıkarılması, hava sahalarının Rus uçaklarına kapatılması, ticaretin azaltılması, Ruble'deki derin kayıplar, enerji piyasasına yönelik diğer ülkelerin destek mesajları, ağır ekonomik diğer yaptırımlar nedeniyle dev ülke sıkıntılı günler geçiriyor.
Tüm bunlar olurken Rusya, sermaye kontrolünü de devreye aldı ve Rus vatandaşlarının yurt dışına Döviz çıkarmasını yasakladı. Böylece finansal sistem iç ve dış işleyiş sisteminde kilitlenmiş oldu.
PARAYI TRANSFER ETMEK İÇİN NE YAPACAKLAR?
Finans sisteminden izole edilen Rusya ticaret yapabilmek için parayı kullanamayacak duruma geldi. Bunun başka bir örneği daha önce İran'da da gerçekleşmiş ve İran buna çare olarak Altın ile ticaret yapmaya başlamıştı. Ancak ABD ve AB'nin denetimi kapsamında bu durumun da gerçekleşme ihtimalinin düşük olması nedeniyle Rusya'nın kripto paraya yöneldiği iddia edildi.
Hürriyet'in haberine göre merkeziyetsiz olan kripto paralar ile para transferlerinin izi de takip edilemiyor. Kripto parayı kim nereden kime ne amaçla gönderildiği hiçbir şekilde bilinmiyor. Gerekli regülasyonların yıllardır tamamlanamamasından dolayı da hiçbir kamu kurumunda transferlere ilişkin bilgi notları tutulamıyor. Bu durum da Rusya'nın şu an için kullanabileceği alan olarak öne çıkıyor.
BTC/RUB 9 AYIN ZİRVESİNDE
Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Bitcoin/Ruble paritesi Mayıs 2021'den bu yana en yüksek hacme ulaştı. Böylece Ruslar'ın Bitcoin'e akın ettiği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Sermaye kontrolünden de kaçmak için kripto paraya yönelen Ruslar Bitcoin'i yükseltmeye başladı.