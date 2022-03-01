Kira fiyatları dudak uçuklatıyor! Eşyalı yazlıklar Aylık 300 bin lirayı buldu

Mart ayına geçişle birlikte yavaş yavaş yaz tatili planları yapılmaya başlanırken; pandeminin gözdesi olan yazlıklar için kiralık ilanları da artışa geçti. Ege ve Akdeniz sahillerindeki çok sayıda yazlık için emlak sitelerinde kiralık ilanı verildiği görüldü. Fiyatlar da dudak uçuklattı. Pahalılıkta başı Bodrum ve Çeşme çekerken; eşyalı yazlıklar için aylık 300 bin liraya varan kiralar istendiği görüldü. Üstelik tek ay kiralama yapılmayacağının da altı çizildi. İlanlarda aidatlara da yer verildi. Aylık 2 bin 500 liraya varan aidata dikkat çekildi.
FİYATLAR 2 AY ZİRVEDE
Haziran-Eylül arası dönem için eşyalı yazlıklarda aylık kiralar ağırlıklı olarak 20 bin-60 bin lira aralığında değişirken, Temmuz ve Ağustos'ta fiyatların zirve yaptığı görüldü. Mayıs- Haziran ile Temmuz-Ağustos rakamları arasında ise neredeyse 2 kata varan farklar ortaya çıktı.
DEPOZİTO DA VAR
Sezonluk yazlık ilanlarına bakanlar ise 675 bin liraya varan kira rakamlarıyla karşı karşıya kaldı. Günlük ya da haftalık yazlık kiralama imkanları da sunulurken, günlük fiyatlar Bodrum'da bin 200 liradan başlıyor. Çeşme'de ise günlük kiralama için en az 350 lira talep ediliyor. Yazlık kiralayarak tatil yapmak isteyenlerden ayrıca depozito da isteniyor. Bunun tutarı da kiraya göre değişiyor.