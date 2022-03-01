Kira fiyatları dudak uçuklatıyor! Eşyalı yazlıklar Aylık 300 bin lirayı buldu





DEPOZİTO DA VAR

Sezonluk yazlık ilanlarına bakanlar ise 675 bin liraya varan kira rakamlarıyla karşı karşıya kaldı. Günlük ya da haftalık yazlık kiralama imkanları da sunulurken, günlük fiyatlar Bodrum'da bin 200 liradan başlıyor. Çeşme'de ise günlük kiralama için en az 350 lira talep ediliyor. Yazlık kiralayarak tatil yapmak isteyenlerden ayrıca depozito da isteniyor. Bunun tutarı da kiraya göre değişiyor.