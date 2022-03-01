İstanbul'un o bölgesinde kira fiyatları 1 milyon TL'yi aştı! 810 dükkan tek tek incelendi

Son dönemde artan konut kadar işyeri kiraları da yüksek seviyede arttı. İstanbul'un en lüks caddelerinden Bağdat Caddesi'nde dükkan kiralarının 1 milyon lirayı aştığı ortaya kondu.
Yaklaşık 6 kilometrelik Bağdat Caddesi boyunca hangi sektörde kaç dükkan bulunduğu, en düşük ve en yüksek kira rakamlarının ne olduğu yapılan araştırmayla ortaya konuldu. Araştırmaya göre Bağdat Caddesi'nde kiralar 2 bin 750 ile 1 milyon 100 bin lira arasında değişiyor.
Son dönemlerde tekrar canlanan Bağdat Caddesi masaya yatırıldı. İstanbul'un en popüler ticaret bölgelerinden Bağdat Caddesi'nde sektörel dağılım, birim kira değerleri, alan kullanımları, kira değerini etkileyen faktörler gibi önemli kriterleri analiz edildi. İstatistiki analizler İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Murat Çelik önderliğinde tamamlandı. 2021 Şubat-Mart döneminde toplanmış verilere göre 122 adet dükkanın kira ve alan bilgisi analiz edildi.
Dükkan kiraları pandemi etkisinden arındırılarak regresyon analizine tabi tutuldu. Prestijli alışveriş mekânlarının, yeme-içme mekânlarının, konut alanlarının yoğunlaştığı ve çalışma konusu olan Kızıltoprak - Bostancı arasındaki yaklaşık 5.5 km'lik güzergah incelendi.
BAĞDAT CADDESİ'NDE 810 DÜKKAN FAALİYETTE
Bağdat Caddesi üzerinde halihazırda 810 adet dükkan bulunmakta. Bunlardan, 163'ü yeme içme sektöründe faaliyet gösterirken 105'i moda ve tekstil alanında hizmet veriyor. Caddede 50 takı aksesuar, 19 ayakkabı, 19 kozmetik mağazası bulunuyor. Rapor hazırlandığı dönemde dükkanların sadece yüzde 8'lik kesimi boş durumdaydı.