İstanbul'un o bölgesinde kira fiyatları 1 milyon TL'yi aştı! 810 dükkan tek tek incelendi

Son dönemde artan konut kadar işyeri kiraları da yüksek seviyede arttı. İstanbul'un en lüks caddelerinden Bağdat Caddesi'nde dükkan kiralarının 1 milyon lirayı aştığı ortaya kondu.



Yaklaşık 6 kilometrelik Bağdat Caddesi boyunca hangi sektörde kaç dükkan bulunduğu, en düşük ve en yüksek kira rakamlarının ne olduğu yapılan araştırmayla ortaya konuldu. Araştırmaya göre Bağdat Caddesi'nde kiralar 2 bin 750 ile 1 milyon 100 bin lira arasında değişiyor.