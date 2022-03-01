Gelir, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı! Son tarih ne zaman?

2021'DE 1,4 MİLYON MÜKELLEF HAZIR BEYAN SİSTEMİ'Nİ TERCİH ETTİ

GİB, Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameleri hazırlarken kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları elde eden kişilere ilişkin bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, tapu, banka, PTT, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğal gaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlardan temin ediyor.

Söz konusu veriler GİB'in analiz araçlarıyla farklı kriterler dikkate alınarak değerlendirilip, mükellef bazlı sonuçlar elde ediliyor.

Geçen yıl 1 milyon 442 bin 786 mükellef kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarını Hazır Beyan Sistemi üzerinden bildirdi. Beyan edilen gelir 164 milyar 185 milyon 129 bin 974 lira oldu.

Hazır Beyan Sistemi ile mükelleflerin vergi dairesine giderek mükellefiyet kaydı açtırmalarına gerek kalmıyor. Mükellefler kendi kontrollerini yapıp, özel durumlarına uygun istisna, gider ve indirim gibi eklemeleri veya düzeltmelerini sistem üzerinden gerçekleştirerek beyannamelerini onaylayabiliyor. Ayrıca, geçmiş yıllara ait kanuni süresi içinde verilmeyen beyannameler de sistem üzerinden "pişmanlık talepli" veya "kanuni süresinden sonra" seçenekleriyle verilebiliyor.