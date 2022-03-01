Gelir, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı! Son tarih ne zaman?

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ile 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı.
Derlenen bilgiye göre, gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde verilecek.
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2021 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyanlarını elektronik ortamda yapacak.
Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) elektronik uygulamalarından "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden vergi dairesine gitmeden düzenleyebilecek.
Hazır Beyan Sistemi'ne, Başkanlığın internet sayfasından (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.
2021'DE 1,4 MİLYON MÜKELLEF HAZIR BEYAN SİSTEMİ'Nİ TERCİH ETTİ
GİB, Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameleri hazırlarken kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları elde eden kişilere ilişkin bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi, tapu, banka, PTT, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğal gaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlardan temin ediyor.
Söz konusu veriler GİB'in analiz araçlarıyla farklı kriterler dikkate alınarak değerlendirilip, mükellef bazlı sonuçlar elde ediliyor.
Geçen yıl 1 milyon 442 bin 786 mükellef kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarını Hazır Beyan Sistemi üzerinden bildirdi. Beyan edilen gelir 164 milyar 185 milyon 129 bin 974 lira oldu.
Hazır Beyan Sistemi ile mükelleflerin vergi dairesine giderek mükellefiyet kaydı açtırmalarına gerek kalmıyor. Mükellefler kendi kontrollerini yapıp, özel durumlarına uygun istisna, gider ve indirim gibi eklemeleri veya düzeltmelerini sistem üzerinden gerçekleştirerek beyannamelerini onaylayabiliyor. Ayrıca, geçmiş yıllara ait kanuni süresi içinde verilmeyen beyannameler de sistem üzerinden "pişmanlık talepli" veya "kanuni süresinden sonra" seçenekleriyle verilebiliyor.