Hayat sigortası vergiyi düşürür! Beyanname verirken yapılan hayat sigortası...





Ücret gelirinin vergilendirilmesinde neler indirim konusu yapılabilir?

● Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler

● Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler ile işsizlik sigortası primi

● Sosyal Güvenlik Destek Primi

● Hayat/şahıs sigorta primleri

● Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre sendikalara ödenen aidatlar

● Engellilik indirimi.