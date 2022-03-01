Hayat sigortası vergiyi düşürür! Beyanname verirken yapılan hayat sigortası...

Herhangi bir şekilde gelir elde edenler Mart ayı ile birlikte beyanname veriyor. Kira geliri elde edenler 7 bin liralık istisnadan yararlanıp masraflarını indirim konusu yapabiliyor. Ücret geliri elde edenler ise belli şartlarda beyanname dolduruyor. Ücret gelirlerinde özellikle hayat ve sağlık sigortaları indirim için kullanılıyor. Beyanname Gelir İdaresi'nin internet sitesinden hazır beyan sistemiyle doldurulabiliyor.
Birden fazla işverenden ücret elde edenler beyanına hangilerini dahil etmeli?
● Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 53.000 TL'yi aşan ücretliler elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorundadır.
Birden fazla işverenden ücret elde edenler ücret gelirleri beyanının tespiti için, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağını seçmekte serbest midir?
● Ücret gelirleri beyanının tespiti için birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.