Rusya'da tarihi kriz! Ekonomi çöktü Putin kurmaylarını topladı! Ruble, borsa hepsi çöktü

YENİ YAPTIRIM KARARLARI NELER?

Batılı ülkeler Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıkladı.



Buna göre; Rus bankaları uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacak ve Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişim engellenecek.



Kararın açıklanmasının ardından Rus Rublesi yüzde 30'a yakın değer kaybetti.



Moskova yönetimi de ekonomisine ağır bir darbe indirecek yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor. İlk olarak Rusya Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 9.5'tan yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.



Yabancı yatırımcıların Rus varlıklarını satması da geçici olarak yasaklandı.



Hisse senedi borsasının işlemlere başlaması da bir saat ertelendi. Ayrıca döviz piyasasında brokerlardan fiyatlama yapmamaları istendi.



Rusların döviz ve altın talebini durdurmak için bazı sınırlamaların da yolda olduğu belirtiliyor.

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