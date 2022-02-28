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    • Ekonomi
    • 01.03.2022 07:50
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    • 01.03.2022 07:50
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    Rus borsası çöktü mü? Rus rublesi kaç Dolar, kaç TL? Son dakika: Rus menkul kıymetler satışı yasaklandı mı?

    Rus rublesi kaç Dolar, kaç TL? Rus borsası çöktü mü? Son dakika: Rus menkul kıymetler satışı yasaklandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm dünya Rusya Ukrayna savaşına odaklandı ve bu gelişme piyasaları da yakından etkiliyor. Özellikle Rus rublesinin kaç Dolar'dan işlem gördüğü merak konusu oluyor. İşte son rakamlar...

    takvim.com.tr
    Rus borsası çöktü mü?

    Sabah saatlerinden itibaren ekonomi gündeminde en merak edilen sorular arasında Rus rublesi kaç Dolar, kaç TL yer alıyor. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken yaşanan yeni gelişmeler merak konusu oluyor ve özellikle Rus borsasındaki son durumu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Peki Rus borsası çöktü mü? Rus menkul kıymetler satışı yasaklandı mı?

    RUS RUBLESİ KAÇ DOLAR?

    ALIŞ: 106,00
    SATIŞ: 111,97
    ÖNCEKİ KAPANIŞ: 83,75

    RUS MENKUL KIYMETLER SATIŞI YASAKLANDI MI?

    Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00'da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

        Açıklamada, Rus piyasasındaki işlemlerde yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

        ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın söz konusu ülkelerde bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulduğunu açıklamıştı.

        Ayrıca çok sayıda Rus bankasına da yaptırım uygulanırken, Avrupa Birliği hava sahasının da Rus uçaklarına kapatılması kararı verilmişti.
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        Haberler Ekonomi Rus borsası çöktü mü? Rus rublesi kaç Dolar, kaç TL? Son dakika: Rus menkul kıymetler satışı yasaklandı mı?
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