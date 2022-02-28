Rus borsası çöktü mü? Rus rublesi kaç Dolar, kaç TL? Son dakika: Rus menkul kıymetler satışı yasaklandı mı?

Sabah saatlerinden itibaren ekonomi gündeminde en merak edilen sorular arasında Rus rublesi kaç Dolar, kaç TL yer alıyor. Rusya Ukrayna savaşı devam ederken yaşanan yeni gelişmeler merak konusu oluyor ve özellikle Rus borsasındaki son durumu öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırıyor. Peki Rus borsası çöktü mü? Rus menkul kıymetler satışı yasaklandı mı?