Kamuya 12.823 kişi alınıyor (Ekonomi haberleri)

Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı için düğmeye bastı. Personel alımı ile ilgili başvurular yarın başlayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart'ta başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. Paylaşımda yer verilen tabloya göre; Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

BAYRAMDA ÇALIŞAN İÇİN EMSAL KARAR

Yargıtay, işçinin açık onayı olmadığı sürece, ulusal bayram veya genel tatil gününde çalışmanın diğer herhangi bir günde çalışmamak suretiyle telafisinin mümkün olmadığına hükmetti. Yüksek mahkeme, bu kararıyla birlikte işverenlerin sıkça başvurduğu 'denkleştirme izin formülü'ne 'dur' dedi. Bir fabrikada çalışan işçi, resmi tatil ücretleri ödenmeyince iş sözleşmesini feshetti. İşverenden alacaklarını tahsil edemeyen işçi, mahkemeye başvurdu. Davalı şirket sahibi ise davacının bayrama rastlayan günlerde çalışması halinde denkleştirme izni kullandığını belirtti. Mahkeme, davacının ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının bulunmadığına karar verdi. Devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte karara imza atan Yargıtay, işçinin resmi tatil izinlerini başka günlerde kullanmaya zorlanmasının yasal olmadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Davacıya ulusal bayram ve genel tatil ücreti ödenmemiş, bunun yerine izin kullandırılmıştır. İşçinin açık onayı olmadığı sürece ulusal bayram veya genel tatil gününde çalışmanın diğer herhangi bir günde çalışmamak suretiyle telafisi mümkün görülmemelidir."

EN ÇOK RAPOR PARASINI SORDUK

Çalışma hayatıyla ilgili sorunlara çözüm amacıyla kurulan iletişim hattı ALO 170'e geçen yıl 20 milyondan fazla çağrı geldi. Gelen çağrılar arasında ilk sırada rapor ücreti yer alırken; bunu sırasıyla hizmet bilgisi, sağlık aktivasyon işlemleri, emeklilik tarihi öğrenme, çeyiz-emzirme ve cenaze ödenekleri ile emekli maaşı bilgileri gibi konular izledi. Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 93'ü ilk aramada telefonla, yüzde 7'si ise 'ihbar-şikayet ve denetime sevk'le, ilgili birimlere yönlendirilerek çözüldü.