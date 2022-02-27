Esnafa ilave kredi sevinci! 2022’de 30-35 milyar TL ilave kredi verilecek





KGF'YE YOĞUN TALEP

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 60 milyar TL'lik Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketine başvuruların başladığını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu: "Çok ciddi talep var. Kısa sürede 60 milyar TL'nin tükeneceğini tahmin ediyorum. Hazine Bakanlığı'nın belki yine vereceği ilave katkılarla ekonomimize ciddi bir destek sağlanmış olacak. Bankamız özelinde birkaç günde 10 milyar TL'ye yakın bir talep var." Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ekonomiye yansımalarını da değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Arslan, şunları anlattı:



MİLLİ PARAYA GÜVENİN

"Enerji konusunda fiyatlar artacaktır. Gaz tarafı yönetilebilir, petrol tarafında bir miktar risk olabilir. Fakat bir süre sonra dengelenir. Türkiye'de kurlarda ciddi bir artış olmadı. Vatandaş panik havasına kapılmadı. Burada Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın da etkisi oldu. Vatandaşlarımız milli paraya güvenden vazgeçmemelidir."