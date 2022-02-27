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    Esnafa ilave kredi sevinci! 2022’de 30-35 milyar TL ilave kredi verilecek

    Halkbank Genel Müdürü Arslan, “2021’de 250 bin esnafımıza 33 milyar TL’lik kredi sağladık. 2022’de 30-35 milyar TL ilave kredi vereceğiz” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Esnafa 35 milyar TL

    A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programına konuk olan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "2021'de yaklaşık 250 bin esnafımıza Hazine destekli 33 milyar TL'lik esnaf kredisi sağladık. Bunun faiz oranları çok caziptir. 2022'de de en az 30-35 milyar TL'ye varan ilave kredi imkânı sunacağız" dedi. 2002'de esnaf kredilerinin 150 milyon TL olduğunu hatırlatan Arslan, 2002'den bu yana verilen kredi miktarının 198 milyar TL'yi bulduğunu, bunun da yüzde 65'inin son beş yılda verildiğini anlattı.



    KGF'YE YOĞUN TALEP
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 60 milyar TL'lik Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketine başvuruların başladığını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu: "Çok ciddi talep var. Kısa sürede 60 milyar TL'nin tükeneceğini tahmin ediyorum. Hazine Bakanlığı'nın belki yine vereceği ilave katkılarla ekonomimize ciddi bir destek sağlanmış olacak. Bankamız özelinde birkaç günde 10 milyar TL'ye yakın bir talep var." Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ekonomiye yansımalarını da değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Arslan, şunları anlattı:

    MİLLİ PARAYA GÜVENİN
    "Enerji konusunda fiyatlar artacaktır. Gaz tarafı yönetilebilir, petrol tarafında bir miktar risk olabilir. Fakat bir süre sonra dengelenir. Türkiye'de kurlarda ciddi bir artış olmadı. Vatandaş panik havasına kapılmadı. Burada Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın da etkisi oldu. Vatandaşlarımız milli paraya güvenden vazgeçmemelidir."



    BAĞKURLU'YA ERKEN MAAŞ
    Esnaf için yeni bir Bağ-Kur düzenlemesi gerektiğini hatırlatan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli" dedi. Emeklilikte esnafın haksızlığa uğramaması için Bağ- Kur'da geriye dönük borçlanma talep edildiğini vurgulayan Palandöken, "SSK'lılar 7 bin 200 prim gününü doldurup emekli olabiliyorken, esnafımızın 9 bin günü doldurması gerekiyor. Gecesi, gündüzü, tatili, bayramı, özel günü ya da hafta sonu izni olmayan esnafımızın SSK emekli prim günü ile arasında neredeyse 5 yıl var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge ile kamudaki düzenlemeler için çalışmaları gündeme tekrar almış ve bu konuda çalışma yaparken, esnafımızın da sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar unutulmamalı" açıklamasında bulundu.



        PAZARTESI İNDİRİM GELİYOR
        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile tetiklediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi tüm dünyada akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansırken, bu kez enerji piyasasından indirim müjdesi geldi. Pazartesi gece yarısı motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelecek. Tüm dünyada enerji fiyatlarının 10 kat arttığı ortamda, sırf geçen yıl ÖTV almayarak vatandaşa akaryakıtta 65 milyar liralık destekte bulunulurken, yine yapılan çalışmalarla vatandaşın bütçesine destek olunmaya devam ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle küçük değişiklikler gösterebiliyor. Önceki gece benzin ve motorine gelen zamdan önce vatandaşlar benzin istasyonlarına hücum etti. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken bazı istasyonlar ise 'benzin bitti' bahanesiyle kapılarını kapatıp düşük fiyatla benzin satmak istemedi. (BARIŞ ŞİMŞEK)



        ELEKTRİĞE UCUZ TARİFE
        Elektrikte yeni tarifenin geçerli olacağı 1 Mart öncesi çalışmalarını tamamlayan Enerji Bakanlığı, vatandaş lehine fatura yükünü azaltmak için tedarik şirketlerine Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) üzerinden elektrik satacak. Yeni çalışmada esnafın elektrik maliyetini düşürmek için de hanelerde olduğu gibi kademeli tarifeye geçilecek. EPDK, yüzde 10, 20 ve 30 indirim olması durumunda birim maliyetin nasıl olacağına dair üç alternatif çalıştı. Meskenlerde ilk kademedeki birim fiyatın düşürülerek, yaklaşık yüzde 10-20 arası ilave bir indirim daha yapılması hesaplanıyor. Meskenlerde yüzde 18 oranında bir indirim yapılırsa düşük tarifedeki elektrik fiyatı 1.37 TL'den 1.12 TL'ye inecek. Elektrikte KDV indirimi de seçenekler arasında bulunuyor. Ayrıca derneklere de yüzde 50 indirim gelecek. (BARIŞ ŞİMŞEK)

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        Haberler Ekonomi Esnafa ilave kredi sevinci! 2022’de 30-35 milyar TL ilave kredi verilecek
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