Esnafa ilave kredi sevinci! 2022’de 30-35 milyar TL ilave kredi verilecek

A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programına konuk olan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "2021'de yaklaşık 250 bin esnafımıza Hazine destekli 33 milyar TL'lik esnaf kredisi sağladık. Bunun faiz oranları çok caziptir. 2022'de de en az 30-35 milyar TL'ye varan ilave kredi imkânı sunacağız" dedi. 2002'de esnaf kredilerinin 150 milyon TL olduğunu hatırlatan Arslan, 2002'den bu yana verilen kredi miktarının 198 milyar TL'yi bulduğunu, bunun da yüzde 65'inin son beş yılda verildiğini anlattı.
KGF'YE YOĞUN TALEP
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 60 milyar TL'lik Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketine başvuruların başladığını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu: "Çok ciddi talep var. Kısa sürede 60 milyar TL'nin tükeneceğini tahmin ediyorum. Hazine Bakanlığı'nın belki yine vereceği ilave katkılarla ekonomimize ciddi bir destek sağlanmış olacak. Bankamız özelinde birkaç günde 10 milyar TL'ye yakın bir talep var." Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ekonomiye yansımalarını da değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Arslan, şunları anlattı:
MİLLİ PARAYA GÜVENİN
"Enerji konusunda fiyatlar artacaktır. Gaz tarafı yönetilebilir, petrol tarafında bir miktar risk olabilir. Fakat bir süre sonra dengelenir. Türkiye'de kurlarda ciddi bir artış olmadı. Vatandaş panik havasına kapılmadı. Burada Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın da etkisi oldu. Vatandaşlarımız milli paraya güvenden vazgeçmemelidir."
BAĞKURLU'YA ERKEN MAAŞ
Esnaf için yeni bir Bağ-Kur düzenlemesi gerektiğini hatırlatan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli" dedi. Emeklilikte esnafın haksızlığa uğramaması için Bağ- Kur'da geriye dönük borçlanma talep edildiğini vurgulayan Palandöken, "SSK'lılar 7 bin 200 prim gününü doldurup emekli olabiliyorken, esnafımızın 9 bin günü doldurması gerekiyor. Gecesi, gündüzü, tatili, bayramı, özel günü ya da hafta sonu izni olmayan esnafımızın SSK emekli prim günü ile arasında neredeyse 5 yıl var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge ile kamudaki düzenlemeler için çalışmaları gündeme tekrar almış ve bu konuda çalışma yaparken, esnafımızın da sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar unutulmamalı" açıklamasında bulundu.