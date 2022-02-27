İşte elektrikte indirim sağlayacak formül! 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak





ESNAFIN FATURASI EN AZ YÜZDE 25 DÜŞECEK

Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler dahil 2.74 TL'ye gelirken, sanayide bu rakam 2.28 TL olarak uygulanıyor. Yeni çalışmada esnafın elektrik maliyetini düşürmek için de hanelerde olduğu gibi kademeli tarifeye geçilecek. EPDK, yüzde 10, 20 ve 30 indirim olması durumunda birim maliyetin nasıl olacağına dair üç alternatif çalışırken, Bakan Dönmez esnafın elektrik faturalarında en az yüzde 25'lik bir indirimin söz konusu olabileceğini belirtmişti. Esnaf tarifesinde yüzde 25 indirim olursa düşük tarifede birim maliyet 2.06 TL'ye düşecek.



MESKENLERDE İLK KADEMEDE İNDİRİM OLACAK

Meskenlerde günlük 7 kwh olmak üzere aylık ortalama 210 kwh olarak belirlenen ilk kademe ise fiyat 1.37, ikinci kademe 2.06 TL olarak uygulanıyor. Yapılan çalışmayla meskenlerde ilk kademedeki birim fiyatın düşürülerek, yaklaşık yüzde 10-20 arası ilave bir indirim daha yapılması hesaplanıyor.