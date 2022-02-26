103 TL'den 4270 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den alabilir! Zamlı olarak hesaplara geçiyor!

EMZİRME PARASI

SGK, halk arasında 'süt parası' olarak tanınan emzirme ödeneği de veriyor. Bu para amacıyla anne ya da eşinin SSK ya da Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli. SGK il müdürlüğü ya da sosyal güvenlik merkezine 5 sene içersinde müracaat yapılabilir.

SGK ÖDEME SORGULAMA

Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun amacıyla arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın.

Ana ekranda yer alan arama kısmını seçin ve buraya SGK kişi ödemeleri yazın. SGK kişi ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.