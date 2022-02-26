103 TL'den 4270 TL'ye kadar destek müjdesi! 18 yaşını dolduran herkes parasını PTT'den alabilir! Zamlı olarak hesaplara geçiyor!

İşsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı gibi aylık olarak verdiği ödemelerin dışında tek seferliğine verdiği pek çok yardım bulunuyor. Maaşlara oluşturulan zam tutarının belli olmasıyla bu ödeme miktarları da yükseldi. Öte yandan elektrik yardımı, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, doğum izni yardımı ve süt parası gibi ödemeler veriliyor. Başvuruların onaylanması durumunda ödemeler PTT ya da banka şubelerinden yapılıyor.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ
Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, müracaatta bulunmaları durumunda evde yaşam sürdüren vatandaşlar sayısına göre 69 lira ila 137 lira arasında destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli oluyor.
ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Evde yaşam sürdüren vatandaşlar adedi Yardım Tutarı (TL)
1-2 vatandaş 103
3 vatandaş 137,33
4 vatandaş 171,67
5 vatandaş 206
SGK VE DEVLET DESTEK ÖDEMELERİ
Yol Yardımı Ödemesi
Kreş Yardımı Ödemesi
İş Görememezlik Ödemesi
Eğitim Desteği
Süt Parası Ödemesi
Cenaze Yardım Ödemesi
Doğum Parası Ödemesi