Doğalgaz yardımı başvurusuna dair detaylar vatandaşların en çok araştırdıklarından birisi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla geçen hafta başvurular başladı. Peki, doğalgaz yardımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Doğalgaz yardımı başvuru sonuçlarının değerlendirmenin hemen ardından vatandaşlara duyurulması bekleniyor. Henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.
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