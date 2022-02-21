Meta yakalılar geliyor! Metaverse çılgınlığı dünyayı sardı hayata geçecek yeni proje ve meslekler doğuyor





FİNFLUENCER DÖNEMİ

Meslekler, bilişim odaklı alanlarla sınırlı olmayacak. Stil danışmanlarına, yönetmenlere, meta gezi rehberlerine, emlak uzmanlarına, hatta düğün organizatörlerine bile yeni dünyanın kapıları sonuna kadar açık. İnbusiness dergisi, metaverse mesleklerini araştırdı. Ergene Consulting&HGA Group Türkiye Şirket Ortağı İbrahim Paksoy, metaverse dünyasında varlık danışmanlığının yükselişte olacağını belirterek, "Ayrıca sanal giysi ve moda tasarımı, AR ve VR üzerinden tasarımlar yapacak stil danışmanlarına ihtiyaç artacak. Avatar tasarımcıları metaverse evreni için üretim yapacak" dedi. Sanal bina ve bahçe tasarımı, şehir planlaması yapabilen mimarların görev yapacağını vurgulayan Paksoy, "Hukuki sorunları, dijital hukuk danışmanları ve akıllı kontrat uzmanları çözecek. Metaverse bireysel öğrenme koçları görev yapacak. Zihin ve ruh sağlığı uzmanları da ihtiyaç duyulacak bir diğer meslek olacak" diye konuştu. Tooken Kurucu Ortağı Orkun Bulut, "Influencerlar olacak ama fan token, NFT ve metaverse yatırımlarında yönlendirici, finans bilgisi olan 'Finfluencer'lar Wall- Street'in portföy yöneticilerinin yerini alacak" derken; Games United Başkanı Bilgehan Baykal da özellikle 3B tasarımcılara büyük talep olacağını, bilişim sektörüne talebin daha da artacağını anlattı. Ey Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Aydın ise "Meta sanal ortam yönetiminde virtual estate alımı, geliştirme, operasyon yönetimi, değerleme, portföy yönetimi gibi yeni mesleklerin ortaya çıkmasını ve metafluencer denilen yeni nesil influencer'ların doğmasını bekliyoruz" dedi. Adcolony Büyüyen Pazarlar Direktörü Serdar Çelik de veri teknolojisi, ve yazılım mühendisliğine talebin artacağını söyledi.