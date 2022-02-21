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    Meta yakalılar geliyor! Metaverse çılgınlığı dünyayı sardı hayata geçecek yeni proje ve meslekler doğuyor

    Metaverse çılgınlığı dünyayı sardı. Hayata geçecek projeler ile yeni meslekler doğacak. Sanal evrenin kapıları meta gezi rehberlerine, avatar tasarımcılarına, dijital hukuk uzmanlarına, varlık danışmanlarına açık olacak.

    Meta yakalılar geliyor

    Dünyanın yeni gündemi metaverse. Arsa alımları, ekipman hazırlıkları ve 'bu alanda nasıl var olurum' düşüncesi akılları kurcalıyor. Şu anda hayal gibi gelen ancak kısa süre içinde hayata geçecek onlarca proje yeni mesleklerin doğmasına neden olacak.



    FİNFLUENCER DÖNEMİ
    Meslekler, bilişim odaklı alanlarla sınırlı olmayacak. Stil danışmanlarına, yönetmenlere, meta gezi rehberlerine, emlak uzmanlarına, hatta düğün organizatörlerine bile yeni dünyanın kapıları sonuna kadar açık. İnbusiness dergisi, metaverse mesleklerini araştırdı. Ergene Consulting&HGA Group Türkiye Şirket Ortağı İbrahim Paksoy, metaverse dünyasında varlık danışmanlığının yükselişte olacağını belirterek, "Ayrıca sanal giysi ve moda tasarımı, AR ve VR üzerinden tasarımlar yapacak stil danışmanlarına ihtiyaç artacak. Avatar tasarımcıları metaverse evreni için üretim yapacak" dedi. Sanal bina ve bahçe tasarımı, şehir planlaması yapabilen mimarların görev yapacağını vurgulayan Paksoy, "Hukuki sorunları, dijital hukuk danışmanları ve akıllı kontrat uzmanları çözecek. Metaverse bireysel öğrenme koçları görev yapacak. Zihin ve ruh sağlığı uzmanları da ihtiyaç duyulacak bir diğer meslek olacak" diye konuştu. Tooken Kurucu Ortağı Orkun Bulut, "Influencerlar olacak ama fan token, NFT ve metaverse yatırımlarında yönlendirici, finans bilgisi olan 'Finfluencer'lar Wall- Street'in portföy yöneticilerinin yerini alacak" derken; Games United Başkanı Bilgehan Baykal da özellikle 3B tasarımcılara büyük talep olacağını, bilişim sektörüne talebin daha da artacağını anlattı. Ey Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Aydın ise "Meta sanal ortam yönetiminde virtual estate alımı, geliştirme, operasyon yönetimi, değerleme, portföy yönetimi gibi yeni mesleklerin ortaya çıkmasını ve metafluencer denilen yeni nesil influencer'ların doğmasını bekliyoruz" dedi. Adcolony Büyüyen Pazarlar Direktörü Serdar Çelik de veri teknolojisi, ve yazılım mühendisliğine talebin artacağını söyledi.



    METAVERSE İŞLERİ
    Metaverse araştırma bilim uzmanı
    Ekosistem geliştiricisi
    Donanım oluşturucu
    Meta hikaye anlatıcısı
    Reklam engelleme uzmanı
    Avatar geliştiricisi
    Metaverse siber güvenlik
    3D artistler
    Yazılım mühendisleri
    Metaverse proje yöneticileri
    NFT tasarımcıları
    Blok zinciri stratejistleri
    Marka yöneticileri

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    Haberler Ekonomi Meta yakalılar geliyor! Metaverse çılgınlığı dünyayı sardı hayata geçecek yeni proje ve meslekler doğuyor
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