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    • Ekonomi
    • 21.02.2022 06:33
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    • 21.02.2022 06:35
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    21 Şubat Pazartesi altın fiyatları kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ne kadardan satışa sunuluyor? 22 ayar bilezik fiyatı ise…

    Piyasaların ilk işlem gününde 21 Şubat Pazartesi altın fiyatları kaç TL olduğu araştırılmaya başlandı. Hafta sonu serbest piyasasının ardından yatırım ve hediye amaçlı satın alım yapmak isteyen tüm illerden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ne kadardan satışa sunuluyor? Düğün sezonu yaklaşırken 14 ve 22 ayar bilezik fiyatı da merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatları…

    takvim.com.tr
    21 Şubat Pazartesi altın fiyatları kaç TL?

    Her sabah sıklıkla 21 Şubat Pazartesi altın fiyatları kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ne kadardan satışa sunuluyor? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Birikimlerini bu yönde yapmak ya da ellerindekini bozdurmak isteyenler yeni haftanın ilk gününde piyasalardaki durumu öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    21 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış: 831,44

    Gram altın satış: 831,49

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış: 1.349,00

    Çeyrek altın satış: 1.376,00

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış: 2.706,00

    Yarım altın satış: 2.753,00

        TAM ALTIN

        Tam altın alış: 5.344,68

        Tam altın satış: 5.451,36

        CUMHURİYET ALTINI

        Cumhuriyet altını alış: 5.539,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.623,00

        22 AYAR BİLEZİK

        22 ayar bilezik alış: 753,30

        22 ayar bilezik satış: 781,33

        Altının onsu 1.894,30 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda Cuma günü saat 18.30 itibarıyla 1.894,30 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,06 kayıpla 829 bin 500 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,6022 lira, satışta 13,6567 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,5940 lira, satışta 13,6485 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,84'ten gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1342, sterlin/dolar paritesi 1,3598, dolar/yen paritesi de 115,03 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,70 düşüşle 90,57 dolardan işlem görüyor.
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