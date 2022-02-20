21 Şubat Pazartesi altın fiyatları kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ne kadardan satışa sunuluyor? 22 ayar bilezik fiyatı ise…

Her sabah sıklıkla 21 Şubat Pazartesi altın fiyatları kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın ne kadardan satışa sunuluyor? 22 ayar bilezik fiyatı kaç lira? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Birikimlerini bu yönde yapmak ya da ellerindekini bozdurmak isteyenler yeni haftanın ilk gününde piyasalardaki durumu öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.