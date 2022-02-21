İstanbul'da konut fiyatları 1 yılda yüzde 118 arttı!

En büyük 3 ilimizde satılık konut fiyatlarının 1 yıl içerisindeki değişim oranları açıklandı. hepsiemlak'ın raporuna göre; artışta ilk sırayı 118 artışla İstanbul aldı. İstanbul'u, yüzde 104 ile Ankara ve yüzde 84 ile İzmir takip etti. Ümraniye yüzde 179 ile İstanbul'da en çok fiyat artışı yaşanan ilçe olurken; yüzde 100'ün üzerinde artışın olduğu ilçeler Gaziosmanpaşa, Maltepe, Bağcılar, Bakırköy, Kadıköy, Başakşehir, Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal, Avcılar, Kağıthane, Beylikdüzü, Pendik, Bahçelievler, Beşiktaş, Silivri, Şişli, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Beykoz olarak sıralandı. Zeytinburnu'nda fiyat artışı yüzde 99 olarak gerçekleşirken, Küçükçekmece'de yüzde 98, Sultangazi'de yüzde 94, Esenyurt'ta yüzde 86, Sarıyer'de artış oldu.