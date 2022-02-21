İstanbul'da konut fiyatları 1 yılda yüzde 118 arttı!

En büyük 3 ilimizde satılık konut fiyatlarının 1 yıl içerisindeki değişim oranları açıklandı. hepsiemlak'ın raporuna göre; artışta ilk sırayı 118 artışla İstanbul aldı. İstanbul'u, yüzde 104 ile Ankara ve yüzde 84 ile İzmir takip etti. Ümraniye yüzde 179 ile İstanbul'da en çok fiyat artışı yaşanan ilçe olurken; yüzde 100'ün üzerinde artışın olduğu ilçeler Gaziosmanpaşa, Maltepe, Bağcılar, Bakırköy, Kadıköy, Başakşehir, Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal, Avcılar, Kağıthane, Beylikdüzü, Pendik, Bahçelievler, Beşiktaş, Silivri, Şişli, Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Beykoz olarak sıralandı. Zeytinburnu'nda fiyat artışı yüzde 99 olarak gerçekleşirken, Küçükçekmece'de yüzde 98, Sultangazi'de yüzde 94, Esenyurt'ta yüzde 86, Sarıyer'de artış oldu.
KADINLAR EN ÇOK ÇANAKKALE'DE&NBSP;KONUT ALDI
Türkiye genelinde geçen yıl satılan 1 milyon 492 bin konutun yüzde 33.95'ini (506.5 bin) kadınlar alırken, bu alanda en yüksek oran yüzde 42.72 ile Çanakkale'de kaydedildi. TÜİK verilerine göre; Çanakkale'de satılan 12 bin 236 adet konutun 5 bin 228'sini kadınlar aldı. Çanakkale'yi, yüzde 42.45 ile Balıkesir izledi.