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    535 bin vatandaşa evde bakım ödemesi! Yakınına bakana 2354 TL

    Aile Bakanlığı 535 bin vatandaşa evde bakım desteği veriyor. Ödemenin tutarı 2 bin 354 liraya çıkarken, bu ay 1.2 milyar liralık destek sağlandı...

    Yakınına bakana 2354 TL

    Hükümetin sosyal yardım programlarından biri olan engelli vatandaşlar ile onlara bakan ailelerine ödenen evde bakım yardımları hesaplara yatırıldı. Ödemenin tutarı bin 798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarken, Şubat ayı için 535 bin vatandaşa 1 milyar 256 milyon liralık destek sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini söyledi. Yanık, "Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.



    KİMLER ALIYOR?
    Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş engelli ya da yaşlıya değil, ona bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin 2 bin 835 liranın altında olması gerekiyor.



    EK GÖSTERGE VE İNTİBAK ÇAĞRISI
    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve intibak çağrısı yaptı. Ergün, "3600 ek gösterge düzenlemesinin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle sınırlı kalması eksiklik olur. Tüm kamu çalışanları ve emeklileri de kapsama dahil edilmeli" dedi. 3600 ek göstergenin 2000 yılı sonrası emeklilere intibak verilmesiyle taçlandırılması gerektiğini dile getiren Ergün, şöyle konuştu: "2000 yılı öncesi ve sonrası emeklileri arasındaki aylık hesaplama farklılıklarına son verilmeli. İntibak sayesinde, 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları önemli ölçüde artacaktır."



        23.386 KİŞİYE İŞ FIRSATI
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay 707 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlık'ın Resmi Gazete'de yayımlanan Ocak dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesine göre; belge alan projelerin toplam yatırım tutarı 20 milyar 866 milyon 843 bin 38 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle birlikte 23 bin 386 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 292 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 295 milyon 379 bin 256 lira, istihdam edilenlerin sayısı ise 16 bin 333 oldu.



        BORSADA 34 BİN MİLYONER VAR
        Yerli yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisi ve yatırımcıların sermaye piyasalarında değerlendirdiği birikimleri artmaya devam ederken; Borsa İstanbul'da 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip 34 bin 607 kişi bulunuyor. Verilere göre, geçen yıl yerli gerçek ve tüzel kişilerin toplam portföyü yüzde 45.8 artışla 555.1 milyar liraya çıkarken, bunun 294,3 milyar lirasını gerçek yatırımcıların yatırımları oluşturdu. Borsa İstanbul'da 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip 34 bin 607 kişi, borsadaki yatırımcıların yüzde 1.52'sini oluşturuyor.

        DOĞALGAZDA DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTIYOR
        Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Silivri ve Tuz Gölü yeraltı doğalgaz depolama tesislerinin kapasite artırma çalışmalarının tamamlanmasıyla gelecek yıl iki tesisin toplam kapasitesinin 10 milyar metreküpe ulaşacağını belirterek, "Ülkede tükettiğimiz gazın yaklaşık yüzde 20'sini bu tesislerde depolayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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        Haberler Ekonomi 535 bin vatandaşa evde bakım ödemesi! Yakınına bakana 2354 TL
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