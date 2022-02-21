535 bin vatandaşa evde bakım ödemesi! Yakınına bakana 2354 TL





23.386 KİŞİYE İŞ FIRSATI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen ay 707 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlık'ın Resmi Gazete'de yayımlanan Ocak dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesine göre; belge alan projelerin toplam yatırım tutarı 20 milyar 866 milyon 843 bin 38 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle birlikte 23 bin 386 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 292 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 295 milyon 379 bin 256 lira, istihdam edilenlerin sayısı ise 16 bin 333 oldu.