535 bin vatandaşa evde bakım ödemesi! Yakınına bakana 2354 TL

Hükümetin sosyal yardım programlarından biri olan engelli vatandaşlar ile onlara bakan ailelerine ödenen evde bakım yardımları hesaplara yatırıldı. Ödemenin tutarı bin 798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarken, Şubat ayı için 535 bin vatandaşa 1 milyar 256 milyon liralık destek sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini söyledi. Yanık, "Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.
KİMLER ALIYOR?
Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş engelli ya da yaşlıya değil, ona bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelirin 2 bin 835 liranın altında olması gerekiyor.
EK GÖSTERGE VE İNTİBAK ÇAĞRISI
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve intibak çağrısı yaptı. Ergün, "3600 ek gösterge düzenlemesinin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle sınırlı kalması eksiklik olur. Tüm kamu çalışanları ve emeklileri de kapsama dahil edilmeli" dedi. 3600 ek göstergenin 2000 yılı sonrası emeklilere intibak verilmesiyle taçlandırılması gerektiğini dile getiren Ergün, şöyle konuştu: "2000 yılı öncesi ve sonrası emeklileri arasındaki aylık hesaplama farklılıklarına son verilmeli. İntibak sayesinde, 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları önemli ölçüde artacaktır."