2022 mazot ve gübre desteği ne kadar? Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? Mazot ve gübre desteği başvuru şartları...

Tarımsal hayatı destekleme amacıyla ödenen mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? ekonomik olarak rahatlık sağlayan ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilere verilen 2022 mazot ve gübre desteği ne kadar? Tarım ve Orman Bakanlığı belli başlı nitelikleri taşıyanlara bu karşılıksız ödemede bulunuyor ve dolayısıyla henüz başvuru yapmamış olanlar mazot ve gübre desteği başvuru şartları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar…
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ HESAPLARA YATTI MI?
Ödemeler geçtiğimiz yıl ilkbahar aylarında yapılmıştı ancak bu yıl ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.